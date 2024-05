Kỳ vọng lớn từ sự cải thiện mức độ tuân thủ pháp luật hải quan

Tờ khai luồng Xanh, luồng Đỏ giảm Tình hình phân luồng tờ khai của các DN thành viên đang có cải thiện so với trước khi tham gia chương trình. Tỷ lệ tờ khai luồng Xanh tăng 6,16%; tờ khai luồng Vàng giảm 5,61% và tờ khai luồng Đỏ giảm 0,55%. Tương tự, đối với hàng hóa nhập khẩu, tờ khai luồng Xanh tăng 14,42%; tờ khai luồng Vàng giảm 13,73%; tỷ lệ tờ khai luồng Đỏ giảm 0,69%. Số tờ khai luồng Xanh tăng, ngược lại luồng Vàng, luồng Đỏ giảm là do có sự cải thiện về mức độ tuân thủ pháp luật của 101 DN thành viên (chiếm 136% so với thời điểm trước khi triển khai chương trình). Tỷ lệ kiểm tra hồ sơ, kiểm tra hàng hóa giảm giúp cho DN tiết kiệm kinh phí và giảm thời gian thông quan.