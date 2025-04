Lãi ròng quý I tăng 46%, Chứng khoán VPS hoàn thành hơn 26% kế hoạch cả năm

(TBTCO) - Chứng khoán VPS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 918 tỷ đồng trong quý I/2025, tăng 46% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận ròng đạt 735 tỷ đồng. Sau ba tháng, công ty đã hoàn thành hơn 26% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính quý I/2025, tổng doanh thu hoạt động trong kỳ của Công ty CP Chứng khoán VPS đạt 1.468 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do sự sụt giảm mạnh của mảng môi giới. Doanh thu từ hoạt động môi giới trong 3 tháng đầu năm chỉ đạt 579 tỷ đồng, giảm tới 40% so với quý I/2024.

Dù chi phí môi giới cũng được tiết giảm 30%, xuống còn 497 tỷ đồng, nhưng mức độ sụt giảm doanh thu khiến biên lợi nhuận gộp của mảng này chỉ còn khoảng 14%, tương đương lợi nhuận gộp 82 tỷ đồng – mức thấp nhất trong nhiều quý trở lại đây. Bên cạnh đó, doanh thu từ dịch vụ lưu ký chứng khoán cũng đi xuống, đạt 15 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả kinh doanh quý I/2025 của Chứng khoán VPS.

Tuy nhiên, điểm sáng trong cơ cấu doanh thu đến từ hoạt động cho vay và phải thu. Khoản mục này ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 27%, đạt 503 tỷ đồng – chiếm 34% tổng doanh thu hoạt động.

Bên cạnh đó, mảng tự doanh cũng có sự khởi sắc mạnh mẽ trong quý I. Doanh thu tự doanh của VPS tăng trưởng tới 68% so với cùng kỳ, đạt 224 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí hoạt động tự doanh lại giảm mạnh 40% xuống còn 16 tỷ đồng. Đặc biệt, khoản lỗ từ đánh giá lại tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đã thu hẹp đáng kể, chỉ còn 6 tỷ đồng, giảm 79%. Nhờ vậy, hoạt động tự doanh mang lại khoản lợi nhuận lên đến 202 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động cũng được kiểm soát hiệu quả với mức giảm 32% so với cùng kỳ, xuống còn 536 tỷ đồng. Nhờ sự cải thiện về hiệu quả vận hành cũng như đóng góp từ các mảng hoạt động chính, VPS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 918 tỷ đồng trong quý I – tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái, dù giảm khoảng 13% so với mức đỉnh lịch sử vừa đạt được trong quý IV/2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 735 tỷ đồng, tăng trưởng 45%.

Đặt mục tiêu khá tham vọng cho năm 2025, VPS dự kiến đạt lợi nhuận trước thuế 3.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.800 tỷ đồng, cùng tăng khoảng 11% so với năm trước. Với kết quả thực hiện trong quý I, công ty đã hoàn thành hơn 26% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm ngày 31/3, tổng tài sản của VPS đạt 36.130 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay margin lên tới 18.337 tỷ đồng, tăng 47% so với đầu năm. Hoạt động tự doanh tiếp tục được phân bổ mạnh tay với danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) lên đến 10.273 tỷ đồng, trong đó chủ yếu đầu tư vào các công cụ thị trường tiền tệ, còn danh mục cổ phiếu niêm yết chỉ dừng lại ở mức khiêm tốn 18 tỷ đồng. Ngoài ra, VPS còn nắm giữ 4.800 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng, với thời hạn 3 tháng – đảm bảo tính thanh khoản và an toàn tài chính.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của công ty tại thời điểm cuối quý I đạt 24.033 tỷ đồng, trong đó nợ vay chiếm tới 23.431 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 12.098 tỷ đồng, bao gồm 6.029 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.