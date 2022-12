Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh, tỷ giá ổn định

Thị trường tiền tệ tuần 19 - 23.12:

(TBTCO) - Tuần này, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn ngắn đã giảm mạnh. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tiếp tục phát đi thông điệp điều hành để định hướng cho việc giảm lãi suất. Trong khi đó, tỷ giá vẫn giữ ổn định cũng là một trong những yếu tố nền tảng quan trọng cho kỳ vọng giảm lãi suất thấp hơn trong thời gian tới.

Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh

Trong tuần, lãi suất cho vay qua đêm tại thị trường liên ngân hàng giảm xuống chỉ còn 3,94% và lãi suất kỳ hạn 1 tuần tại thị trường này chỉ còn 4,85%. Mức lãi suất này đã giảm thấp hơn khá nhiều so với lãi suất bình quân thị trường liên ngân hàng thời điểm trước đó 1 tuần, khi lãi suất qua đêm tuần trước ở mức 5,27% và lãi suất 1 tuần là 6,06%.

Diễn biến hạ nhiệt của lãi suất liên ngân hàng củng cố lòng tin về năng lực thanh khoản của hệ thống ngân hàng đã được tăng cường và đây là yếu tố thuận cho kỳ vọng lãi suất huy động và cho vay cũng có thể giảm trong thời gian tới.

Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh cho thấy năng lực thanh khoản của hệ thống ngân hàng đang diễn biến tích cực. Ảnh: T.L

Xử lý mạnh tay những ngân hàng tăng lãi suất

Một động thái đáng quan tâm khác trên thị trường tiền tệ tuần qua là việc NHNN tuyên bố khá quyết liệt khi cho biết sẽ theo dõi sát diễn biến thị trường và có biện pháp xử lý với các ngân hàng tăng lãi suất. Đồng thời, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, thủ tục hành chính, các khoản chi không cần thiết để có dư địa phấn đấu giảm lãi suất cho vay.

Bất động sản không bị “bỏ rơi” NHNN dù tiếp tục nhắc nhở các ngân hàng tập trung cấp tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, nhưng không “bở rơi” bất động sản. Theo đó, tín dụng có thể cho vay đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân và các dự án bất động sản nhà ở sắp hoàn thành xây dựng và bàn giao có khả năng trả nợ vay đầy đủ và đúng hạn, đảm bảo tính pháp lý, có thanh khoản tốt.

Nguồn vốn cũng định hướng tập trung các động lực tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu); xây dựng khu công nghiệp; nhà ở xã hội…

Cũng trong diễn biến tiền tệ thời gian qua, đã có thêm nhiều ngân hàng công bố giảm lãi suất cho vay cho khách hàng, với mức giảm trung bình từ khoảng 0,5 – 3%. Đây là động thái của các ngân hàng thương mại nhằm thực hiện cam kết tại cuộc họp của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) diễn ra hồi giữa tháng 12/2022.

Thông điệp của NHNN cho thấy có hướng mở cho bất động sản. Ảnh: T.L

Tỷ giá tiếp tục giữ ổn định

Tỷ giá tuần qua vẫn giữ trạng thái ổn định. Tỷ giá tham khảo của Sở giao dịch NHNN giữ cố định trong suốt các ngày trong tuần, tỷ giá USD trung tâm được NHNN điều chỉnh giảm nhẹ qua từng phiên. Trong khi đó, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại có phiên tăng, phiên giảm, nhưng không có biến động lớn. Đến thời điểm cuối tuần, tỷ giá USD trung tâm còn 23.631 đồng/USD, giảm 19 đồng mỗi USD so với cách đó 1 tuần.

Trong khi đó, tỷ giá niêm yết tại Vietcombank đã có biến động mạnh hơn so với tỷ giá trung tâm, với các phiên tăng giảm xen kẽ nhau trong tuần. Mặc dù vậy, mặt bằng tỷ giá tại Vietcombank trong ngày thứ sáu cuối tuần cũng vẫn ở mức xấp xỉ hôm thứ hai đầu tuần, ghi nhận các mức giá là 23.490/23.520/23.800 đồng/USD (mua tiền mặt/mua chuyển khoản/bán ra).

Hiện nay, diễn biến ổn định của tỷ giá sẽ vẫn tiếp tục là nền tảng quan trọng trong việc điều hành lãi suất cũng như mức cung tiền nội tệ của NHNN. Nguồn cung USD dồi dào có thể cho phép NHNN đưa tiền nội tệ ra mua USD bổ sung tăng lượng dự trữ ngoại hối của NHNN, vừa giúp tăng cung tiền VND tạo điều kiện cho lãi suất đồng nội tệ có thể có cơ sở để giảm nhiệt trong thời gian tới.

Giá vàng giảm, nhưng không nhiều

Diễn biến chung trong tuần cho thấy xu hướng chủ đạo của giá vàng trong tuần là giảm, nhưng mức giảm khá nhẹ.

Đầu tuần, giá vàng giữ ổn định so với cuối tuần trước với mức giá giao dịch vàng SJC tại Hà Nội là 66,2 triệu đồng/lượng mua vào và 67,02 triệu đồng/lượng bán ra. Trong tuần, giá vàng giảm vào hôm thứ ba, tăng vào hôm thứ tư trước khi giảm liên tục 2 ngày cuối tuần.

Cuối tuần, giá vàng SIC tại Hà Nội ghi nhận mức giá 65,9 triệu đồng mua vào và 66,72 triệu đồng/lượng bán ra. Mặt bằng giá tại hôm cuối tuần theo đó giảm khoảng 300.000 đồng/lượng so với giá hôm đầu tuần.

Diễn biến giá vàng trong nước giảm trong tuần do ảnh hưởng việc giá vàng thế giới có xu hướng giảm thời gian qua. Một trong những nguyên nhân khiến nhà đầu tư rút bớt vốn khỏi vàng là tín hiệu phục hồi của nền kinh tế Mỹ, đồng thời nhu nhu cầu tiêu dùng cũng có tín hiệu gia tăng. Ngoài ra, động thái tăng lãi suất của Cục Dữ trữ liên bang Mỹ (FED) dù đã chậm lại, nhưng vẫn được dự báo chưa dừng lại hẳn và sẽ còn tiếp tục kéo dài đến giữa năm 2023. Do đó một khi lãi suất đồng USD vẫn còn tăng, thì đồng USD có thể vẫn có thể có yếu tố tăng giá so với vàng.