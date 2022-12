Lãi suất liên ngân hàng qua đêm tiếp đà giảm thấp

Thị trường tiền tệ tuần 26 - 30/12:

(TBTCO) - Tuần này, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm tiếp tục giảm thấp hơn tuần trước, nhưng lãi suất kỳ hạn 1 tuần có xu hướng nhích tăng. Tỷ giá vẫn trong xu hướng giảm, kèm theo thông tin tích cực từ cán cân thương mại.

Lãi suất qua đêm tiếp tục giảm thấp

Trong tuần qua, lãi suất cho vay qua đêm tại thị trường liên ngân hàng tiếp tục xu hướng giảm thấp hơn nữa sau khi đã giảm mạnh vào tuần trước. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn này đã giảm xuống chỉ còn 3,2% so với mức 3,94% tại thời điểm cách đây 1 tuần.

Lãi suất huy động dân cư kỳ hạn 1 đến 12 tháng ở mức khoảng 5,8-6,9%/năm Tại thị trường huy động vốn từ dân cư, thông tin mới cập nhật trong tuần từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của ngân hàng thương mại trong nước ở mức 0,2-0,6%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 5,1- 5,6%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng. Kỳ hạn 1 đến 12 tháng tiền gửi dân cư ở mức khoảng 5,8-6,9%/năm; 5,7- 7,0%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng và 6,2- 6,9%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng.

Tuy nhiên, lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 1 tuần lại có tín hiệu quay đầu tăng trở lại với mức 5,27%, so với mức lãi suất 4,85% của kỳ hạn này trong tuần trước.

Hiện tại, diễn biến lãi suất vẫn đang là thông tin đáng chú ý với giới kinh doanh và các nhà đầu tư và thời điểm chuyển giao từ năm cũ sang năm mới sẽ là giai đoạn khá quan trọng quyết định xu hướng thời gian tới. Mặc dù vậy, quan điểm điều hành chung của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vẫn đặt kỳ vọng giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ hoạt động kinh tế trong thời gian tới.

Cán cân thương mại thặng dư đang tiếp tục ảnh hưởng tích cực lên tỷ giá. Ảnh: T.L

Đặc mục tiêu lạm phát 4,5% năm 2023

Một trong những thông tin quan trọng trong tuần qua là việc NHNN đưa ra mục tiêu lạm phát năm 2023 là khoảng 4,5%. Tỷ lệ lạm phát mục tiêu trong năm tới theo đó cao hơn so với lạm phát 3,8% được công bố cho năm 2022.

Lãi suất cho vay ở mức 8,8 - 10,3%/năm Cũng theo thông tin cập nhật gần đây nhất của NHNN, lãi suất cho vay bình quân của ngân hàng thương mại trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 8,8 - 10,3%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên khoảng 4,5%/năm, thấp hơn mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của NHNN (5,5%/năm).

Trong tuần qua, NHNN cũng đã chia sẻ thông tin về tốc độ tăng trưởng tín dụng trong năm 2022 với kết quả ước tính khoảng hơn 13%. Theo đó, đây là tốc độ tăng trưởng vẫn nằm trong kế hoạch dự tính mà NHNN đưa ra từ đầu năm với tốc độ tăng trưởng tối đa khoảng 14%.

Hiện nay, NHNN vẫn chưa công bố chính thức chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2023, nhưng quan điểm của NHNN đưa ra vẫn tỏ ra khá thận trọng. Lý do là, cơ quan quản lý thị trường tiền tệ vẫn cho rằng tình hình thị trường tài chính thế giới vẫn còn có thể có diễn biến khó lường.

Tốc độ tăng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tuy đã chậm lại, nhưng dự báo vẫn còn tiếp tục đến hết năm 2023 và động thái này vẫn có thể còn ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ thế giới và Việt Nam. Ngoài ra, NHNN cũng còn phải đối diện với nhiều nhiệm vụ quan trọng trong ổn định hệ thống và quản lý rủi ro, trong đó, kiểm soát tăng trưởng tín dụng vẫn là một trong những công cụ của cơ quan này trong quản lý rủi ro hệ thống ngân hàng.

Tỷ giá giảm, xuất siêu vẫn là thông tin hỗ trợ

Diễn biến tỷ giá trong tuần vừa qua vẫn diễn ra theo một kịch bản khá tích cực. Tỷ giá USD trung tâm do NHNN công bố vẫn liên tục giảm qua từng phiên trong tuần. Tỷ giá USD trung tâm chốt phiên cuối cùng trong tuần là 26.612 đồng/USD, giảm 19 đồng mỗi USD so với trước đó một tuần.

Tại Vietcombank, tỷ giá VND/USD đầu tuần điều chỉnh giảm, giữ nguyên trong phiên tiếp theo, sau đó có 1 phiên tăng giữa tuần và 2 phiên giảm cuối tuần. Vào sáng hôm 30/2, tỷ giá USD tại Vietcombank ghi nhận mức 23.380/23.410/23.730 đồng/USD (mua tiền mặt/mua chuyển khoản/bán ra). Tính chung cả tuần, tỷ giá USD tại Vietcombank giảm khoảng 110 đồng mỗi USD so với 1 tuần trước đó.

Tuần qua cũng là thời điểm Tổng cục Thống kê công bố tình hình cán cân thương mại hàng hóa vẫn tiếp tục xuất siêu trong tháng 12 và theo đó gia tăng quy mô xuất siêu trong cả năm 2022 là một trong những thông tin quan trọng hỗ trợ cho tỷ giá. Cụ thể, cán cân thương mại hàng hóa tháng 12 ước tính xuất siêu 0,5 tỷ USD; tính chung cả năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 11,2 tỷ USD (năm trước xuất siêu 3,32 tỷ USD).

Giá vàng chỉ giảm rất nhẹ trong tuần qua. Ảnh: T.L

Giá vàng giữ nhịp ổn định

Giá vàng trong tuần có những phiên tăng giảm, nhưng tính chung cả tuần không có biến động quá lớn.

Sáng ngày 30/12, giá vàng SJC tại Hà Nội ghi nhận mức 65,8 triệu đồng/lượng mua vào và 66,82 triệu đồng/lượng bán ra, theo đó chỉ giảm nhẹ khoảng 100.000 đồng/lượng so với cách đó 1 tuần.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay hôm cuối tuần đứng quanh ngưỡng 1.816,7 USD/ounce, tăng 8,7 USD/ounce so với đêm hôm trước. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2023 trên sàn Comex New York ở mức 1.822,9 USD/ounce, tăng 8,9 USD/ounce so với đêm hôm trước.

Theo một số quan điểm đầu tư, thời điểm này có thể là cơ hội để mua vàng và bạc với giá thấp như hiện nay sau khi thị trường vàng kết thúc một năm đầy biến động. Trong năm 2022, vàng biến động mạnh, tăng lên trên 2.000 USD/ounce vào đầu năm và xuống mức thấp nhất gần 1.630 USD/ounce vào giai đoạn quý III./.