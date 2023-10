Lãi suất liên ngân hàng quay đầu tăng mạnh

Thị trường tiền tệ tuần 23-27/10:

(TBTCO) - Diễn biến đáng chú ý tuần qua trên thị trường tiền tệ là động thái quay đầu tăng mạnh của lãi suất cho vay qua đêm trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng. Mặc dù vậy, mặt bằng lãi suất này vẫn ở mức thấp hơn khá nhiều so với trần lãi suất theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh

Lãi suất cho vay qua đêm trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng đã bật lên mức 2,74%. Với một số kỳ hạn khác, lãi suất kỳ hạn 1 tuần là 2,81%, kỳ hạn 2 tuần là 2,87%, kỳ hạn 1 tháng là 3,01%...

Lãi suất liên ngân hàng theo đó đã bật tăng khá mạnh sau một thời gian dài duy trì ở mặt bằng rất thấp, chẳng hạn thời điểm cuối tháng 9 có lúc lãi suất qua đêm chỉ còn 0,17%. Sang đầu tháng 10, lãi suất liên ngân hàng đã nhích tăng hơn chút ít nhưng vẫn chỉ quanh mặt bằng dưới 1% trước khi bật tăng mạnh trong tuần qua.

Tuy tăng mạnh, nhưng lãi suất cho vay qua đêm vẫn còn thấp hơn nhiều so với trần lãi suất hiện hành. Ảnh: T.L

Mặc dù vậy, lãi suất qua đêm hiện vẫn ở mức thấp hơn khá nhiều so với trần lãi suất 5% theo quy định hiện hành của NHNN. Quy định này nằm trong Quyết định số 1123/QĐ-NHNN ngày 16/6/2023 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ.

Lãi suất cho vay qua đêm tuy có động thái tăng, nhưng diễn biến thị trường liên ngân hàng cho thấy trạng thái thanh khoản vẫn khá tốt. Trong đó, NHNN vẫn tiếp tục thực hiện các đợt phát hành tín phiếu hút bớt tiền trên thị trường mở, với lãi suất tín phiếu được phát hành đạt khoảng 1,45 - 1,5%.

Kích hoạt mối quan tâm về định mức tín nhiệm

Một trong những diễn biến đáng quan tâm diễn ra tuần qua là tọa đàm của các chuyên gia, ngân hàng về định mức tín nhiệm. Trong đó, nhiều chuyên gia cho rằng đây là một trong những yếu tố quan trọng có thể giúp các ngân hàng gia tăng khả năng kiểm soát rủi ro tín dụng.

Ông Nguyễn Quốc Hùng - Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết, hiện nay xếp hạng tín nhiệm là công cụ hữu hiệu giúp các hoạt động trên thị trường tài chính diễn ra minh bạch, công khai, qua đó thúc đẩy thị trường tài chính tiền tệ, thị trường vốn phát triển an toàn và bền vững. Theo đó, doanh nghiệp có mức xếp hạng tín nhiệm tốt sẽ tiếp cận nguồn vốn ngân hàng dễ dàng, nhanh chóng với mức lãi suất ưu đãi hơn.

Không chỉ với các doanh nghiệp, mà ngay cả các ngân hàng cũng có điều kiện thuận lợi nếu được xếp hạng tín nhiệm. Theo ông Hùng, các ngân hàng được tổ chức uy tín xếp hạng tín nhiệm cao sẽ giúp ngân hàng có nhiều lợi thế như: Huy động vốn, hoạt động nghiệp vụ, cho vay, hay vay vốn với lãi suất thấp từ các tổ chức trong nước và quốc tế.

Tỷ giá USD giảm nhẹ

Sau chu kỳ tăng trong tuần trước, tuần này tỷ giá USD trong nước đã chuyển sang xu hướng quay đầu giảm nhẹ.

Tỷ giá trung tâm do NHNN công bố hôm đầu tuần ngày 23/10 là 24.110 đồng/USD, sau đó có một số phiên tăng giảm xen kẽ trong tuần và kết thúc tuần hôm 27/10 ở mức 24.087 đồng/USD, giảm 23 đồng so với đầu tuần và giảm 10 đồng mỗi đô la so với cuối tuần trước.

Có nhiều nội dung mới về thị trường ngoại hối và vàng NHNN cũng đã ban hành Thông tư 12/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc triển khai nhiệm vụ quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước. Theo đó, nhiều nội dung liên quan đến quản lý thị trường và và thị trường ngoại hối được đề cập. Thông tư 12 dự kiến sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 27/11/2023.

Tại Vietcombank, tỷ giá USD niêm yết bán ra cũng có những phiên tăng giảm đan xen nhau nhưng xu hướng chung thiên về chiều hướng giảm. Cụ thể, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD bán ra hôm đầu tuần ở mức 24.760 đồng/USD, nhưng đến cuối tuần lùi về mức 24.730 đồng/USD, giảm 30 đồng mỗi đô la so với hôm đầu tuần và giảm 40 đồng mỗi đô la so với 1 tuần trước đó.

Trong tuần vừa qua, Ngân hàng Standard Chartered cũng đưa dự báo cập nhật về tỷ giá khi cho biết tỷ giá USD sẽ đạt mức 24.500 đồng/USD vào cuối năm 2023 (cao hơn so với mức 23.400 đồng/USD do ngân hàng này dự báo trước đó) và ở đạt mức 23.500 đồng/USD (so với 23.000 đồng/USD trước đó) cho đến cuối năm 2024.

Ông Tim Leelahaphan - Chuyên gia kinh tế Thái Lan và Việt Nam, Ngân hàng Standard Chartered cho biết, việc đồng Nhân dân tệ (CNY) suy yếu đã đẩy tỷ giá của đồng Việt Nam so với USD tăng cao hơn.

Thị trường vàng không có phản ứng đáng kể trước thông tin vĩ mô của Mỹ. Ảnh: T.L

Giá vàng bớt nóng

Tuần vừa rồi ghi nhận diễn biến giao dịch đi vào ổn định hơn và không còn sức nóng như trong giai đoạn đầu tháng 10, nhưng vẫn có một số phiên trồi sụt. Hiện nay, vàng đã thiết lập mặt bằng giá mới cao hơn khá nhiều so với giá vàng thời điểm đầu năm 2023.

Cụ thể, giá vàng SJC 9999 mở đầu tuần mới ở mức 70,25 triệu đồng/lượng mua vào và 71,07 triệu đồng/lượng bán ra. Tuy nhiên, xu hướng chung có phần giảm nhẹ trong suốt tuần giao dịch và kết thúc tuần ở mức 71,15 triệu đồng/lượng mua và 70,85 triệu đồng/lượng bán ra.

Mặt bằng giá tại thời điểm cuối tuần đã thấp hơn khoảng 220 nghìn đồng mỗi lượng so với hôm đầu tuần, nhưng vẫn cao hơn khoảng 230 nghìn đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng thế giới cũng đã chững lại nhịp tăng, khi mở đầu tuần ở mức 1.980 USD/ounce và đến sáng thứ sáu cuối tuần cũng chỉ giao dịch quanh mức giá 1.985,05 USD/ounce, chênh lệch không nhiều so với đầu tuần.

Trong tuần qua, Mỹ đã công bố báo cáo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) qu‎ý III/2023 của Mỹ khả quan hơn dự báo. Theo đó, GDP của Mỹ trong quý III/2023 tăng trưởng 4,9% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn dự báo 4,7% từ các nhà kinh tế trong cuộc thăm dò của Dow Jones. Mặc dù vậy, nhà đầu tư vàng vẫn tỏ ra không có phản ứng gì đáng kể trước các số liệu vĩ mô của Mỹ vừa công bố.