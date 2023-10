Lần đầu tiên tài trợ tới 10 tỷ đồng cho Hanoi FC, CEO SHS nói gì?

SHS lãi trước thuế 9 tháng tăng 23 lần cùng kỳ năm ngoái Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, SHS đạt doanh thu 1.469 tỷ đồng, tăng trưởng 57,6% so với cùng kỳ năm trước. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) lũy kế đạt 812 tỷ đồng, tăng 684% so với cùng kỳ. Riêng doanh thu môi giới quý III/2023 đạt 74 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận trước thuế quý III/2023 đạt 246,7 tỷ đồng, tăng 130,7% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng 2023 đạt mức 471,2 tỷ đồng, gấp 23 lần so với cùng kỳ năm 2022./.