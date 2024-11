LPBank khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực thanh toán quốc tế với giải thưởng danh giá từ JPMorgan Chase

(TBTCO) - Ngày 3/10/2024, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) và Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (Trung tâm RAR) – Bộ Công an thực hiện Lễ ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ & Triển khai tính năng mở tài khoản LPBank trên ứng dụng VNeID. Với sự hợp tác này, LPBank là một trong những ngân hàng đầu tiên được Bộ Công an cho phép sử dụng thông tin từ hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID để khách hàng và người dân có thể đăng nhập, mở tài khoản thanh toán trực tuyến một cách nhanh chóng, an toàn và bảo mật.