(TBTCO) - Từ ngày đầu tiên sau khi kết thúc đợt nghỉ Tết, một số văn bản mới của ngành ngân hàng cũng chính thức được thực thi do có hiệu lực trong những ngày nghỉ Tết.

Một trong số đó là Thông tư số 17/2023/TT-NHNN Quy định về kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng.

Thông tư này quy định về kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối và phòng, chống rửa tiền (sau đây gọi là tiền tệ và ngân hàng) đối với đối tượng kiểm tra.

Một số văn bản ngân hàng chính thức được thực thi từ sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: T.L

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh ban hành kế hoạch kiểm tra hàng năm. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao thủ trưởng các đơn vị hành chính khác thuộc Ngân hàng Nhà nước ký thừa lệnh kế hoạch kiểm tra hàng năm.

Một văn bản khác cũng mới có hiệu lực là Thông tư 19/2023/TT-NHNN quy định về giám sát tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thông tư này quy định về giám sát tiêu hủy tiền, bao gồm: tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành, tiền giả, tiền bị hủy hoại trái pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng tại các cơ sở in, đúc tiền.

Ngoài ra, Thông tư 13/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước cũng vừa có hiệu lực thi hành, Đây là văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về cấp giấy phép, tổ chức, hoạt động và hồ sơ trình tự thủ tục chấp thuận các nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.