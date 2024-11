Nâng cao năng lực tài chính của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam để tham gia có hiệu quả vào quá trình cơ cấu lại các tổ chức tín dụng

(TBTCO) - Bảo hiểm Tiền gửi (BHTG) Việt Nam có vai trò quan trọng và đã tham gia tích cực vào quá trình cơ cấu lại các tổ chức tín dụng tại Việt Nam trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của hệ thống tài chính trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc mở rộng phạm vi, đối tượng của BHTG tham gia vào xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém theo Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, đã đặt ra những yêu cầu mới trong việc nâng cao năng lực tài chính của BHTG Việt Nam để tham gia hiệu quả hơn vào quá trình cơ cấu lại các tổ chức tín dụng.

Vai trò của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam trong cơ cấu lại các tổ chức tín dụng

BHTG có vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống tổ chức tín dụng tại các quốc gia, tạo cơ chế đối chiếu chéo giữa các cơ quan trong mạng an toàn tài chính để cảnh báo sớm, can thiệp kịp thời và tham gia trực tiếp vào quá trình cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém, khắc phục những sự cố, quản lý rủi ro và tối thiểu hóa thiệt hại cho người gửi tiền, hệ thống ngân hàng và nền kinh tế.

Tại Việt Nam, vai trò của BHTG đã được nhấn mạnh tại Luật BHTG số 06/2012/QH13[1]; Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025”[2], trong đó xác định một trong các nguồn lực để cơ cấu lại các tổ chức tín dụng là từ quỹ dự phòng nghiệp vụ của BHTG; đồng thời, vai trò này cũng đã được thể chế hóa theo hướng ngày càng được mở rộng cả về phạm vi và đối tượng tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng (Luật số 17/2017/QH14) và nhất là Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

Luật đã quy định vai trò của BHTG, như: tham gia đánh giá tính khả thi phương án phục hồi, phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của quỹ tín dụng nhân dân (QTDND); cho vay đặc biệt đối với ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, QTDND, tổ chức tài chính vi mô theo quy định của pháp luật về BHTG; mua trái phiếu dài hạn của tổ chức tín dụng nhận chuyển giao bắt buộc ngân hàng thương mại theo quyết định của NHNN; tham gia xây dựng phương án phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, phối hợp với tổ chức tín dụng để chi trả BHTG cho người gửi tiền theo phương án phá sản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt…

Trong nhiều năm qua, BHTG Việt Nam đã tham gia tích cực vào quá trình cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu. BHTG Việt Nam đã ban hành Quy chế về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt kèm theo Quyết định số 593/QĐ-BHTG ngày 7/9/2018; hướng dẫn thực hiện Quy chế về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt số 1327/HD-BHTG ngày 29/10/2019; hướng dẫn tạm thời về việc BHTG Việt Nam tham gia vào quá trình kiểm soát đặc biệt đối với QTDND; quy định tạm thời về Tổ xử lý đột biến đối với QTDND có vấn đề; ban hành Hướng dẫn tạm thời đánh giá tính khả thi phương án phục hồi QTDND và tổ chức tài chính vi mô được kiểm soát đặc biệt...

BHTG Việt Nam đã tham gia thực hiện giám sát tình hình hoạt động và thực hiện phương án củng cố, chấn chỉnh QTDND, đặc biệt là giám sát số liệu chi tiết, biến động tài sản của QTDND, số dư tiền gửi, tiền gửi được bảo hiểm, tình hình phân loại nợ, khả năng thu hồi nợ của QTDND để đánh giá khả năng chi trả tiền gửi đến hạn thanh toán; xử lý các tình huống phát sinh, tham gia ý kiến đối với phương án xử lý QTDND được kiểm soát đặc biệt; thực hiện đối chiếu, xác minh, lập danh sách người gửi tiền, tham gia tuyên truyền, hỗ trợ đối với các QTDND…

Hằng năm, BHTG Việt Nam đã xây dựng mức vốn dự phòng cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt để chủ động nguồn lực tài chính, sẵn sàng cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đủ điều kiện vay vốn. Đồng thời, chủ động, tích cực tham gia đánh giá tính khả thi của phương án phục hồi khi được yêu cầu, đề xuất phương án xử lý phù hợp với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.

Thực trạng năng lực tài chính của BHTG Việt Nam

Phí BHTG là nguồn thu chủ yếu của quỹ dự phòng nghiệp vụ. Hiện nay, mức phí BHTG là 0,15%/năm tính trên tổng số dư tiền gửi được bảo hiểm bình quân, áp dụng đồng hạng đối với tất cả các tổ chức tham gia BHTG.

Để chủ động về nguồn lực tài chính bảo vệ cho tiền gửi tại 1.278 tổ chức tham gia BHTG, BHTG Việt Nam đã chủ động đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức tham gia BHTG gửi bảng kê số dư tiền gửi được bảo hiểm để tính và nộp phí BHTG, thực hiện tính và thu phí BHTG theo quy định; kịp thời giải đáp, xử lý các vấn đề phát sinh nhằm hạn chế tối đa việc nộp muộn, thừa, thiếu phí BHTG.

Tổng số phí BHTG thu được trong năm 2023 là 10.614 tỷ đồng, vượt 10,3% so với Kế hoạch Ngân hàng Nhà nước giao; thực hiện miễn nộp phí BHTG cho một số tổ chức tham gia BHTG được kiểm soát đặc biệt theo quy định với tổng số tiền là 755,8 tỷ đồng.

Đến hết tháng 6/2024, tổng nguồn vốn của BHTG Việt Nam đạt hơn 117 nghìn tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng hơn 7% so với thời điểm ngày 31/12/2023. Đây là nguồn lực để sẵn sàng chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền khi cần thiết và tham gia có hiệu quả vào quá trình cơ cấu lại hệ thống các TCTD thông qua hoạt động hỗ trợ tài chính.

Trong các năm qua, hoạt động đầu tư của BHTG Việt Nam được thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm an toàn, phát triển vốn. Số tiền đầu tư lũy kế hằng năm giai đoạn 2015-2022 tăng với tốc độ trung bình khoảng 21%. Tỷ trọng số tiền đầu tư lũy kế/tổng nguồn vốn ổn định với mức 93-96%.

Tổng doanh thu của BHTG Việt Nam gồm doanh thu từ hoạt động đầu tư và doanh thu khác (thu cho thuê trụ sở, thu tư vấn đào tạo cán bộ cho tổ chức tham gia BHTG…), trong đó doanh thu từ hoạt động đầu tư chiếm trên 99%, còn doanh thu khác chỉ chiếm dưới 1%; bình quân tốc độ tăng doanh thu đầu tư giai đoạn 2015-2022 là khoảng 11%, qua đó giúp tích lũy và gia tăng vốn, góp phần nâng cao năng lực tài chính của BHTG Việt Nam, cải thiện vị thế và đảm bảo thực hiện các mục tiêu chính sách công về BHTG.

Tuy nhiên, hoạt động đầu tư của BHTG Việt Nam đã bộc lộ những hạn chế nhất định khi danh mục đầu tư của BHTG Việt Nam là trái phiếu Chính phủ (chiếm trên 99% danh mục đầu tư), tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và gửi tiền tại Ngân hàng Nhà nước.

Trong bối cảnh lãi suất gửi tiền tại Ngân hàng Nhà nước thấp, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước khó tìm được đối tác giao dịch, trong khi nguyên tắc đầu tư trái phiếu Chính phủ của BHTG Việt Nam là “mua - nắm giữ đến ngày đáo hạn” và chỉ được bán trong trường hợp Quỹ dự phòng nghiệp vụ không đủ để chi trả BHTG có thể hạn chế tính linh hoạt trong điều phối dòng tiền, phần nào ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản phục vụ chi trả nếu BHTG Việt Nam phát sinh nghĩa vụ này.

Một số vấn đề đặt ra và giải pháp nâng cao năng lực tài chính của BHTG Việt Nam để tham gia hiệu quả hơn vào cơ cấu lại các tổ chức tín dụng

Về phí BHTG

Sự thay đổi của chính sách liên quan đến phí BHTG thường có tác động lớn tới hệ thống các tổ chức tham gia BHTG, đòi hỏi cần có sự cân nhắc thận trọng trong trường hợp điều chỉnh chính sách về phí BHTG. Do vậy, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định phí BHTG rõ ràng, phù hợp với đặc thù hệ thống tổ chức tín dụng tại Việt Nam.

Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 quy định BHTG Việt Nam xây dựng phương án tăng phí BHTG để bù đắp phần vay đặc biệt Ngân hàng Nhà nước trong trường hợp số tiền trong quỹ dự phòng nghiệp vụ của BHTG Việt Nam không đủ để chi trả cho người gửi tiền theo phương án phá sản đã được phê duyệt. Đây là nội dung mới, cần được nghiên cứu, đề xuất bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức BHTG liên quan đến xây dựng phương án tăng phí BHTG tại Luật BHTG.

Ngoài ra, để BHTG Việt Nam có cơ sở triển khai, cần có quy định cụ thể về trường hợp, điều kiện tăng phí BHTG; thẩm quyền, quy trình, thủ tục tăng phí BHTG và các vấn đề khác có liên quan. Những nội dung này cần thiết đưa vào nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHTG và các văn bản hướng dẫn Luật.

Cơ chế vay đặc biệt từ Ngân hàng Nhà nước

Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 quy định BHTG Việt Nam được: (i) Vay đặc biệt Ngân hàng Nhà nước trong trường hợp số tiền trong quỹ dự phòng nghiệp vụ của BHTG Việt Nam không đủ để chi trả cho người gửi tiền theo phương án phá sản đã được phê duyệt; (ii) Sử dụng tiền trả nợ vay đặc biệt của tổ chức tín dụng, nguồn thu từ bán giấy tờ có giá do BHTG Việt Nam nắm giữ, từ thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng vay đặc biệt, phí BHTG để ưu tiên hoàn trả nợ vay đặc biệt cho Ngân hàng Nhà nước.

Đây là nội dung mới, để có cơ sở triển khai cần có quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của tổ chức BHTG liên quan đến vay đặc biệt Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo đồng bộ với Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, đồng thời quy định rõ trường hợp, điều kiện, trình tự, thủ tục vay đặc biệt Ngân hàng Nhà nước; nguồn tiền trả nợ vay đặc biệt Ngân hàng Nhà nước.

Tiếp nhận hỗ trợ theo nguyên tắc có hoàn trả từ ngân sách nhà nước

Cơ chế BHTG Việt Nam được tiếp nhận hỗ trợ theo nguyên tắc có hoàn trả từ ngân sách nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại khoản 12 Điều 13 của Luật BHTG. Mục tiêu của phương án này là nhằm tạo vốn từ tiếp nhận hỗ trợ để thực hiện chi trả và tham gia cơ cấu lại thông qua mua trái phiếu dài hạn của tổ chức tín dụng hỗ trợ.

Do vậy, có thể nghiên cứu để áp dụng mức lãi suất tiếp nhận hỗ trợ phù hợp từ ngân sách nhà nước để bổ sung thêm nguồn lực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại các tổ chức tham gia BHTG và tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu.

Phương án vay của tổ chức tín dụng, tổ chức khác có bảo lãnh của Chính phủ

Cơ chế BHTG Việt Nam vay của tổ chức tín dụng, tổ chức khác có bảo lãnh của Chính phủ cũng được quy định tại khoản 12 Điều 13 của Luật BHTG. Cần nghiên cứu quy định cụ thể tỷ lệ khoản vay của BHTG Việt Nam vay của tổ chức tín dụng, tổ chức khác có sự bảo lãnh của Chính phủ.

Đồng thời, BHTG Việt Nam có trách nhiệm theo dõi việc sử dụng khoản vay của tổ chức tín dụng, tổ chức khác có bảo lãnh của Chính phủ và báo cáo Ngân hàng Nhà nước tình hình thực hiện. Khi đến hạn hoàn trả, BHTG Việt Nam thực hiện phương án hoàn trả nợ vay có bảo lãnh của Chính phủ theo quy định.

Kết luận

Bài viết đã kiến nghị 04 nhóm vấn đề chính để nâng cao năng lực tài chính của BHTG Việt Nam để phát huy vai trò của BHTG Việt Nam, tham gia hiệu quả hơn và tích cực hơn vào quá trình cơ cấu lại các tổ chức tín dụng trong thời gian tới.

Các kiến nghị này liên quan đến việc sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi trong thời gian tới, cũng như trong tổ chức triển khai Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024. Các đề xuất nêu trên nhằm đưa ra các giải pháp căn cơ nhưng bền vững, giúp giảm thiểu rủi ro của hệ thống các tổ chức tín dụng, hiện thực hóa vai trò tham gia sâu hơn của BHTG Việt Nam vào quá trình cơ cấu lại tổ chức tín dụng.