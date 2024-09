Ngân hàng đồng loạt triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng gặp rủi ro do bão số 3

(TBTCO) - Sau khi có văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, một số ngân hàng thương mại đã triển khai các giải pháp để đánh giá các ảnh hưởng của bão số 3 đối với khách hàng vay vốn và bước đầu đã có những giải pháp để tháo gỡ khó khăn.

Đoàn công tác Agribank thăm hỏi, động viên khách hàng tại huyện Tiên Lãng - Hải Phòng, bị thiệt hại do bão số 3. Ảnh tư liệu

Xem xét miễn giảm lãi vay

Theo văn bản của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) gửi các ngân hàng thương mại, các ngân hàng chủ động rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Trong đó, một số giải pháp được NHNN gợi ý là cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão theo các quy định hiện hành. Ngoài ra, NHNN cũng chỉ đạo chi nhánh NHNN các tỉnh, thành phố làm đầu mối chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn khẩn trương triển khai hỗ trợ khách hàng để góp phần khắc phục thiệt hại do bão.

Có thể mạnh dạn cho vay mới để người dân có vốn mới quay vòng Những khoản nợ của của các doanh nghiệp khách hàng trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, nuôi trồng thủy hải sản thì phải có cơ chế chính sách hợp lý, có thể mạnh dạn cho vay mới để các doanh nghiệp, người dân và hộ gia đình có vốn mới quay vòng, còn các khoản nợ cũ sẽ được xem xét giải quyết phù hợp với điều kiện thực tế. Ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước

Trên cơ sở các yêu cầu trên, trong những ngày qua, một số chi nhánh NHNN các địa phương bị ảnh hưởng đã có báo cáo sơ bộ về tình hình cho vay và thiệt hại của khách hàng. Chi nhánh Quảng Ninh cho biết, đến 31/7/2024 dư nợ ngành nông - lâm - thủy sản đạt 5.541 tỷ đồng, chiếm 2,96% tổng dư nợ của tỉnh, tăng 7,75% so với cuối năm 2023; dư nợ ngành công nghiệp - xây dựng là 45.259 tỷ đồng, tăng 7,11% so với 31/12/2023; tín dụng ngành thương mại - dịch vụ đạt 136.141 tỷ đồng, chiếm 72,83% dư nợ tín dụng toàn tỉnh, tăng 5,65% so với cuối năm 2023.

Qua nắm bắt nhanh của các đơn vị ngân hàng trên địa bàn, tổng số 11.058 khách hàng, với tổng dư nợ 10.654 tỷ đồng (chiếm 5,6% tổng dư nợ toàn địa bàn) đã bị ảnh hưởng nặng nề do hậu quả cơn bão số 3 để lại; có một số khách hàng trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng rất nặng nề (bị trôi dạt mất bè nuôi thủy sản). Trong đó, các khách hàng bị thiệt hại theo ngành, lĩnh vực cụ thể với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản có 6.270 khách hàng, dư nợ 1.463 tỷ đồng; lĩnh vực công nghiệp - xây dựng có 533 khách hàng, dư nợ 5.243 tỷ đồng; lĩnh vực thương mại, dịch vụ có 4.255 khách hàng; dư nợ 3.948 tỷ đồng.

Trong khi đó, thống kê của chi nhánh Hải Phòng cho biết, tổng dư nợ cho vay các thành phần kinh tế đến thời điểm 31/8/2024 đạt 233.410 tỷ đồng, tăng 12,8% so với 31/12/2023. Nợ xấu đến thời điểm 31/7/2024 là 3.156 tỷ đồng, bằng 1,35% tổng dư nợ.

Về tình hình thiệt hại của khách hàng tại Hải Phòng, có tổng số 890 khách hàng với tổng dư nợ là 15.686 tỷ đồng bị ảnh hưởng sau bão, tập trung vào các ngành nghề. Lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản là 1.965 tỷ đồng, bằng 12,5% dư nợ bị ảnh hưởng sau bão; lĩnh vực sản xuất kinh doanh và thương mại 10.805 tỷ đồng, bằng 68,9% dư nợ bị ảnh hưởng sau bão. Lĩnh vực cầu cảng, tàu bè đánh bắt thủy hải sản, doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sông, đường biển là 1.816 tỷ đồng, bằng 11,6% dư nợ bị ảnh hưởng sau bão; lĩnh vực kinh doanh khách sạn, homestay là 1.100 tỷ đồng, bằng 7% dư nợ bị ảnh hưởng sau bão.

Các ngân hàng cùng vào cuộc

Phía các ngân hàng thương mại, một số ngân hàng cho biết đã rà soát thiệt hại và có những giải pháp riêng của từng ngân hàng. Ông Lê Duy Hải - Phó Tổng Giám đốc VietinBank cho biết, theo thống kê sơ bộ có khoảng 195 khách hàng doanh nghiệp của VietinBank bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 với dư nợ khoảng 18.000 tỷ đồng. Trong thời gian tới, VietinBank sẽ nhanh chóng đánh giá tổng thể thiệt hại với các khách hàng trong toàn hệ thống để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Đối với các khách hàng có mua bảo hiểm của ngân hàng, VietinBank sẽ đẩy nhanh công tác đền bù để tạo điều kiện cho người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Ông Lê Trung Thành - Phó Tổng Giám đốc BIDV cho biết, trong thời gian qua đã liên tục cập nhật thông tin từ các địa phương để đánh giá mức độ thiệt hại của khách hàng. Ngân hàng coi đây là nhiệm vụ cấp bách cần được ưu tiên, đánh giá từng trường hợp khách hàng để có phương án cơ cấu lại nợ, giãn nợ, giảm lãi… Về giải pháp, BIDV đã ban hành gói tín dụng với mức lãi suất hợp lý, quy mô hợp lý để đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp hồi phục sau cơn bão.

Trong khi đó, một ngân hàng lớn khác là Agribank cho biết đã chỉ đạo Công ty Bảo hiểm ABIC tiến hành các thủ tục hỗ trợ, đền bù đối với các khách hàng, đảm bảo hỗ trợ khách hàng kịp thời. Trong thời gian tới, Agribank sẽ tiếp tục chủ động bám sát, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, các bộ ngành, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai; thường xuyên cập nhập diễn biến tình hình, ổn định hoạt động kinh doanh, hỗ trợ kịp thời khách hàng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, đặc biệt khách hàng khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Về phía NHNN, đại diện lãnh đạo NHNN cũng cho biết, các ngân hàng có thể xem xét những khoản nào đã đến hạn, còn những khoản nợ sắp tới hạn sẽ có cách xử lý tích cực hơn cho khách hàng, người vay vốn. Đặc biệt những ngày trong bão và ngay sau bão, cũng cần cho vay tiêu dùng để người dân có thể có nguồn kinh phí để mua sắm những đồ dung trang thiết bị cho sinh hoạt cuộc sống./.