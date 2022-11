Ngành Hải quan: Chủ động kiểm soát, ngăn chặn buôn lậu xăng dầu qua biên giới

(TBTCO) - Dự báo hành vi buôn lậu xăng dầu sẽ ngày càng "nóng" trên các tuyến đường biển, đường bộ, đường sông. Từ đầu năm đến nay, lực lượng hải quan đã tăng cường kiểm soát, siết chặt quản lý mặt hàng này, qua đó triệt phá thành công nhiều phi vụ có quy mô lớn.

Siết chặt kiểm soát, triệt phá nhiều vụ buôn lậu quy mô lớn

Ngay từ đầu năm, Tổng cục Hải quan dự báo giá xăng dầu tăng giảm thất thường và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, cùng với đó tình hình buôn lậu mặt hàng này tiềm ẩn diễn biến phức tạp, khó lường, qua đó sẽ gây thất thu ngân sách nhà nước, mất an ninh năng lượng và bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Do đó, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các cục hải quan địa phương và Cục Điều tra chống buôn lậu tăng cường phòng ngừa, kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu qua biên giới, đường biển.

“Lực lượng hải quan đã tăng cường công tác nắm tình hình, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, điều tra cơ bản, xây dựng các phương án, kế hoạch nghiệp vụ để phòng ngừa, kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu xăng dầu trên các tuyến biên giới, vùng biển. Chúng tôi tích cực trao đổi, phối hợp, chia sẻ thông tin về hoạt động buôn lậu xăng dầu với các lực lượng chức năng chống buôn lậu như biên phòng, công an, cảnh sát biển, quản lý thị trường, chính quyền các địa phương biên giới… Song song với đó, cục phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu xăng dầu…” - Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu Nguyễn Hùng Anh chia sẻ với phóng viên TBTCVN.

Những tháng qua, công tác chống buôn lậu xăng dầu của ngành Hải quan đạt nhiều kết quả tích cực, chặn đứng nhiều phi vụ có quy mô lớn. Điển hình, trong tháng 7, lực lượng chức năng phối hợp triệt phá thành công 2 vụ án lớn tại vùng biển Tây Nam. Cụ thể, ngày 20/7, tại khu vực biển Nam Đông Nam, lực lượng chức năng đã phát hiện tạm giữ tàu cá đang vận chuyển khoảng 20.000 lít dầu DO. Tiếp đó, ngày 31/7, tại vùng biển cách Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 10 hải lý về phía Nam đã phát hiện tàu cá vận chuyển khoảng 30.000 lít dầu DO. Trước đó, ngày 15/6, tại vùng biển Thổ Chu (Kiên Giang) đã phát hiện tàu chở khoảng 40.000 lít dầu DO… Toàn bộ số dầu này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp…

Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu cho hay, các đối tượng buôn lậu xăng dầu ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi và ngụy trang dụng cụ trên tàu thành tàu đánh cá; sử dụng nền tảng thương mại điện tử trong các giao dịch, áp dụng công nghệ cao, lắp đặt các thiết bị hiện đại trên tàu để giám sát phương tiện của lực lượng chức năng; đa số hoạt động buôn lậu xăng dầu đều hoạt động theo mô hình khép kín, việc giao nhận xăng dầu diễn ra trên biển, vào ban đêm để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Đặc biệt, các tàu buôn lậu thường neo đậu ở vùng biển giáp ranh đường phân định, thay đổi tên và số hiệu phương tiện, tuyến hành trình, tắt thiết bị định vị...

Mới đây nhất, ngày 5/10, Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Đội kiểm soát hải quan số 2, Cục Hải quan Quảng Ninh và Đội kiểm soát hải quan, Cục Hải quan TP. Hải Phòng phát hiện, bắt giữ 2 tàu vận chuyển hơn 200.000 lít dầu DO và FO, trị giá ước tính hơn 3 tỷ đồng tại khu vực biển, cảng biển của Hải Phòng. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là lợi dụng loại hình tạm nhập tái xuất để sang mạn trái phép hàng hóa, sau đó đưa vào tiêu thụ nội địa. Đây cũng là một trong những vụ vi phạm liên quan đến mặt hàng xăng dầu lớn nhất trên vùng biển Đông Bắc do lực lượng hải quan phát hiện, bắt giữ trong thời gian gần đây.

Hải quan kiểm tra tàu có dấu hiệu buôn lậu xăng dầu. Ảnh: TL

Xử lý nghiêm và triệt để hành vi buôn lậu xăng dầu

Trước sự thiếu hụt nguồn cung xăng dầu tại thị trường trong nước, ngày 2/11 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 1039/CĐ-TTg về việc quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu. Trong đó, yêu cầu các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu qua biên giới và các hành vi vi phạm khác trong kinh doanh xăng dầu.

Đặc biệt, mới đây nhất, ngày 11/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Công điện số 1085/CĐ-TTg về việc quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu. Trong đó, yêu cầu các bộ: Công thương, Công an và UBND các tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu hụt xăng dầu cục bộ; yêu cầu bộ trưởng các bộ: Công thương, Công an, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và thủ trưởng các cơ quan chức năng liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu qua biên giới và các hành vi vi phạm khác trong kinh doanh xăng dầu; đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm nguồn cung xăng dầu và an ninh năng lượng quốc gia.

Thời gian qua, thị trường xăng dầu trong nước xảy ra nhiều bất cập, gián đoạn khi một số doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh hoặc bán với số lượng hạn chế. Đặc biệt, hình ảnh tại một số địa phương, thành phố lớn như Hà Nội hay nhiều tỉnh phía Nam, người dân phải xếp hàng dài để mua xăng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý xã hội, đời sống sinh hoạt của người dân. Lực lượng hải quan tăng cường công tác chống buông lậu và đảm bảo thông quan cho mặt hàng xăng dầu nhập khẩu thuận tiện, giữ ổn định thị trường.

Với chức năng quản lý của mình, ngành Hải quan đang và sẽ tích cực sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, điều tra cơ bản, xây dựng các phương án, kế hoạch nghiệp vụ để phòng ngừa, kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu xăng dầu trên các tuyến biên giới đường bộ, đường biển và trên biển. Trong đó, toàn ngành tiếp tục tăng cường thu thập thông tin, nắm tình hình về giá xăng dầu tại các nước trong khu vực, nhất là các nước có chung đường biên giới như Lào, Campuchia; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phương tiện xuất, nhập cảnh, đặc biệt là phương tiện như ghe, thuyền, xà lan, ô tô… có hoặc có dấu hiệu gia cố bồn, bể, thùng chứa, cất giấu xăng dầu. Bên cạnh đó, lực lượng hải quan đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra sau thông quan đối với doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật…

Hải quan bắt giữ tàu sang mạn xăng dầu trái phép tại khu vực biển, cảng biển Hải Phòng. Ảnh: TL

Đồng thời, cơ quan hải quan sẽ mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn đào tạo nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng, kiến thức về pháp luật và nghiệp vụ trong công tác chống buôn lậu và phối hợp với các lực lượng trong công tác trao đổi thông tin, phá án.../.