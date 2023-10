Ngành Thuế tập trung thanh tra, kiểm tra những lĩnh vực kinh doanh tiềm ẩn rủi ro

(TBTCO) - Lũy kế 9 tháng năm 2023, thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, ngành Thuế đã kiến nghị xử lý tăng thu cho ngân sách nhà nước trên 41.546 tỷ đồng, bằng 102,4% so với cùng kỳ. Để tăng thu ngân sách, bù đắp cho nguồn thu sụt giảm, lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu toàn ngành đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế, kiểm tra, rà soát các tờ khai, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh tiềm ẩn rủi ro; quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, đảm bảo hoàn thuế đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật.

Nguồn: Tổng cục Thuế. Đồ họa: Văn Chung

Thực hiện 42 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra thuế

Đánh giá về kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, Tổng cục Thuế cho biết, tính đến hết ngày 14/9/2023, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 42.002 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 52,4% kế hoạch năm 2023, bằng 93,4% (so với cùng kỳ năm trước); kiểm tra được 411.520 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 85,2% cùng kỳ.

Tổng số tiền các cơ quan thuế kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là hơn 41.546 tỷ đồng, bằng 102,4% cùng kỳ, trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 10.923 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.284 tỷ đồng; giảm lỗ là 29.339 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 7.780 tỷ đồng, bằng 71,2% số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Cụ thể, số doanh nghiệp (DN) được thanh tra là 2.105 DN, đạt 38,7% kế hoạch năm 2023; số DN được kiểm tra là 39.897 DN, đạt 53,4% kế hoạch năm 2023. Cùng đó, ngành Thuế cũng đã kiểm tra được 411.520 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, bằng 85,2% so với cùng kỳ thực hiện.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, qua kiểm tra rà soát các hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, các cơ quan đã phát hiện những sai sót của người nộp thuế (NNT) để điều chỉnh tăng số thuế kê khai hoặc ấn định thuế. Trong đó, tính đến nay, toàn ngành đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 441 DN có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 905 tỷ đồng; giảm lỗ 8.830 tỷ đồng; giảm khấu trừ 28 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.632 tỷ đồng; thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 294 tỷ đồng, giảm lỗ 7.078 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 939 tỷ đồng.

Nâng cao hiệu quả quản lý thuế

Mặc dù tình hình tăng trưởng kinh tế quý III/2023, đã được cải thiện đáng kể và xu thế phục hồi cũng trở nên rõ nét hơn. Tuy nhiên, nhiều sắc thuế, chỉ tiêu thu ngân sách vẫn đang có chiều hướng sụt giảm so với cùng kỳ. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách quý IV và cả năm 2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành yêu cầu toàn ngành tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra và Kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2023.

Toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của NNT, kiểm tra, rà soát các tờ khai, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là những DN được miễn giảm, gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất; quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, đảm bảo hoàn thuế đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật; tổ chức kiểm tra sau hoàn thuế kết hợp với thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm; tập trung nghiên cứu, ứng dụng công cụ phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác quản lý thuế, quản lý hóa đơn, kiểm soát rủi ro, phòng chống gian lận về hóa đơn điện tử (HĐĐT), gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT),... nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Tại các địa phương, cơ quan thuế đã và đang triển khai mạnh mẽ công tác thanh tra, kiểm tra giai đoạn nước rút. Ông Võ Hùng - Phó Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ngãi cho biết, 9 tháng năm 2023, đơn vị đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT được 477 đơn vị, đạt 77,2% kế hoạch năm. Qua thanh tra, kiểm tra đã xử lý truy thu, truy hoàn và phạt 204 tỷ đồng; giảm khấu trừ và giảm lỗ 80 tỷ đồng. Đã đôn đốc thu vào ngân sách 190 tỷ đồng, đạt 93,3% so với tổng số phải nộp.

Cục Thuế Quảng Ngãi cũng đã thực hiện kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế được 5.903 lượt hồ sơ khai thuế; tổng số tiền thuế phải nộp điều chỉnh tăng gần 0,8 tỷ đồng; giảm khấu trừ, giảm lỗ 13,2 tỷ đồng.

“Trong giai đoạn nước rút, Cục Thuế Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh phân tích hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, xác định phạm vi rủi ro và tổ chức thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở NNT, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao” - ông Võ Hùng thông tin.

Ghi nhận tại Long An, để hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra, Cục trưởng Cục Thuế Long An Nguyễn Văn Thủy yêu cầu các phòng thanh tra - kiểm tra, chi cục thuế cần đề ra kế hoạch chi tiết, cụ thể đảm bảo thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu thanh tra, kiểm tra do Tổng cục Thuế giao.

Cục trưởng Cục Thuế Long An yêu cầu toàn đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác chống thất thu kinh doanh bất động sản. Các chi cục thuế phối hợp với các cơ quan chuyên môn của địa phương khẩn trương rà soát, khắc phục những hạn chế trong việc kiểm soát hồ sơ chuyển nhượng bất động sản, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các hành vi khai không đúng giá thực tế chuyển nhượng, làm giảm nghĩa vụ tài chính phải nộp, đẩy mạnh việc kiểm tra nhằm phát hiện rủi ro để kịp thời chuyển cơ quan điều tra.

Ghi nhận tại Ninh Bình, Cục Thuế Ninh Bình đang đẩy nhanh tiến độ công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT theo kế hoạch đã được phê duyệt; thực hiện nghiêm công tác giám sát đoàn thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các trường hợp sai phạm trong thực thi công vụ. Song song với đó, Cục Thuế Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát rủi ro, triển khai quyết liệt hiệu quả công tác phòng chống chuyển giá, gian lận về HĐĐT, gian lận về hoàn thuế GTGT, nâng cao hiệu quả quản lý thuế.