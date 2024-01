(TBTCO) - Theo Tổng cục Thuế, tính đến hết năm 2023, đã có 922.908 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử trên tổng số 923.403 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt tỷ lệ 99,95%. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đã đáp ứng các yêu cầu sửa đổi, bổ sung chính sách thuế mới, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế và hỗ trợ người nộp thuế tuân thủ nghĩa vụ thuế.

Ông Vũ Lê Huy - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế), cho biết trong năm 2023, Tổng cục Thuế đã hoàn thành 173 phiên bản nâng cấp ứng dụng quản lý thuế và hỗ trợ người nộp thuế (NNT). Việc nâng cấp và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng các yêu cầu sửa đổi, bổ sung chính sách thuế mới góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế và hỗ trợ NNT tuân thủ nghĩa vụ thuế.

Nhờ đó, tính đến hết năm 2023, đã có có 922.908 doanh nghiệp (DN) tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử trên tổng số 923.403 DN đang hoạt động, đạt tỷ lệ 99,95%. Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử dự kiến tiếp nhận từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2023 gần 16 triệu hồ sơ.

Cùng với đó, Tổng cục Thuế cũng đã hoàn thành triển khai khai thuế điện tử dành cho cá nhân (trong đó có hoạt động cho thuê nhà) tại 63 cục thuế và các chi cục thuế trực thuộc. Kết quả triển khai tính đến ngày 31/12/2023, số tài khoản dịch vụ thuế điện tử dành cho cá nhân đã đăng ký trên 2,7 triệu tài khoản. Số tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản đã gửi từ ngày 1/1/2023 đến 31/12/2023 là 9.192 tờ khai.

Để tiếp tục mở rộng triển khai hệ thống hóa đơn trên toàn quốc, từ đó hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) lớn phục vụ công tác quản lý thuế, Tổng cục Thuế đã yêu cầu, toàn bộ các tổ chức, DN có sử dụng hóa đơn chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) và toàn bộ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đăng ký, chuyển đổi sử dụng HĐĐT theo quy định.

Kết quả đến ngày 31/12/2023, số lượng HĐĐT cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý là hơn 6,27 tỷ hóa đơn, trong đó: hóa đơn có mã (của cơ quan thuế) là 1,79 tỷ hóa đơn; hóa đơn không mã gửi đầy đủ dữ liệu đến cơ quan thuế là 1,71 tỷ hóa đơn; hóa đơn không mã gửi theo bảng tổng hợp đến cơ quan thuế là 2,76 tỷ hóa đơn; hóa đơn theo lần phát sinh là hơn 1,4 triệu hóa đơn.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính về việc tiếp tục triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” để khuyến khích người mua có thói quen lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, Tổng cục Thuế xây dựng, triển khai phần mềm “Hóa đơn may mắn” và tổ chức lựa chọn “Hóa đơn may mắn” tại 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Kết quả tính từ 1/1/2023 đến ngày 31/12/2023, ngành Thuế đã tổ chức trao 3.816 giải thưởng của chương trình, với tổng số tiền là 10,2 tỷ đồng.

Đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của Chính phủ

Với mục tiêu lấy NNT làm trung tâm phục vụ, ngành Thuế đã không ngừng xây dựng các ứng dụng CNTT để cung cấp các dịch vụ điện tử hỗ trợ NNT và tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Theo đó, để đáp ứng yêu cầu xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số, giảm thiểu thời gian chi phí cũng như các thủ tục hành chính, Tổng cục Thuế tiếp tục duy trì, tuyên truyền và hỗ trợ NNT sử dụng ứng dụng eTax Mobile.

Kết quả triển khai đến ngày 31/12/2023 đã có 638.618 lượt tải và cài đặt, sử dụng. Với số giao dịch qua ngân hàng thương mại là 915.989 giao dịch, với tổng số tiền đã nộp thành công 2.582 tỷ đồng.

Ông Vũ Lê Huy thông tin, trong năm 2023, Cục CNTT đã triển khai dịch vụ tin nhắn với số lượng hơn 18,8 triệu tin nhắn tới NNT như: cấp mã OTP để xác thực tài khoản, xác nhận nộp tờ khai phương tiện, tờ khai cho thuê nhà, thông báo chứng từ truyền sang cảnh sát giao thông…, nhằm đáp ứng công tác điện tử hóa, cải cách thủ tục hành chính đối với NNT là cá nhân, hộ gia đình.

Ngành Thuế được đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu trong chuyển đổi số. Ảnh: TL

Tổng cục Thuế đã triển khai 158 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và đã tích hợp 101 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng DVCQG. Từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2023, cơ quan thuế đã đồng bộ được trên 18,2 triệu bộ hồ sơ lên Cổng DVCQG. Cục CNTT (Tổng cục Thuế) đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và các đơn vị liên quan hỗ trợ triển khai dịch vụ thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất trên Cổng DVCQG cho 63/63 tỉnh, thành phố và đã nhận được nhiều kết quả tích cực của người dân trong việc giảm thủ tục hành chính. Tính từ ngày 1/1/2023 đến ngày 15/12/2023, đã có 234.797 giao dịch nộp nghĩa vụ tài chính qua Cổng DVCQG với số tiền trên 1.682 tỷ đồng.

Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Cục CNTT đã báo cáo Tổng cục Thuế và thực hiện phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ thống nhất các dịch vụ trao đổi thông tin; xây dựng yêu cầu kỹ thuật để kết nối chia sẻ dữ liệu CSDL về dân cư với CSDL thuế; xây dựng dịch vụ đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế với NNT là hộ gia đình, cá nhân.

Ngoài ra, Cục CNTT đã phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội xây dựng quy trình trao đổi, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL quốc gia về dân cư và CSDL quản lý thuế lần đầu để phục vụ rà soát dữ liệu đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ chuyển đổi mã căn cước công dân làm mã số thuế. Đến nay, Tổng cục thuế đã tiếp nhận 12.351 hồ sơ đăng ký thuế lần đầu và 5.050 hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua Cổng DVCQG.