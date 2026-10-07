Thị trường

Ngày 7/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch tại châu Á đồng loạt tăng

06:22 | 07/10/2026
Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á hôm nay (7/10) đồng loạt tăng. Cụ thể, sàn SGX tăng 1,01%; kỳ hạn tháng 3/2027 trên sàn Osaka tăng 0,27%; thị trường Thái Lan tăng 0,75 Baht lên mức 95,91 Baht/kg. Sàn SHFE - Trung Quốc vẫn nghỉ lễ và chưa có giao dịch mới.
aa
Ngày 7/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch tại châu Á đồng loạt tăng
Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn trên sàn Osaka - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 đi ngang ở mức 444 Yên/kg. Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 3/2027 tăng 1,2 Yên, tương đương 0,27%, lên 452,2 Yên.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 0,75 Baht lên mức 95,91 Baht/kg.

Trong khi đó, Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải tiếp tục đóng cửa do kỳ nghỉ lễ Quốc khánh tại Trung Quốc và sẽ giao dịch trở lại vào ngày 8/10.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11 ở mức ở mức 260,40 Cent/kg, tăng 1,01%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 12 ở mức 259,70 Cent/kg, tăng 1,01%.

Theo báo cáo của Sàn giao dịch Nhật Bản (JPX) mới công bố, tâm lý thị trường vẫn lạc quan với xu hướng tăng được duy trì vững chắc, dù giá có thể biến động mạnh hơn khi thanh khoản giảm trong thời gian thị trường Trung Quốc đóng cửa nghỉ lễ Quốc khánh.

Nhóm Nghiên cứu Cao su Quốc tế (IRSG) cho biết, trong báo cáo mới đây rằng, giá cao su thiên nhiên tham chiếu đã tăng mạnh tại các nước sản xuất lớn trong năm nay, với đà tăng nhanh hơn trong quý III. Theo IRSG, diễn biến giá sẽ phụ thuộc vào việc mức giá cao có thu hút thêm hoạt động cạo mủ hay không, trong bối cảnh vẫn còn một lượng lớn diện tích cao su đến tuổi khai thác chưa được cạo.

Về dài hạn, IRSG cho rằng cây cao su già đi và hoạt động tái canh không đủ có thể thu hẹp dư địa này, trong khi nhu cầu xe và lốp tiếp tục tăng.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không biến động so với hôm qua. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cao su giá cao su trong nước giá cao su thế giới

Bài liên quan

Ngày 6/10: Giá cao su thế giới chưa hình thành xu hướng đồng nhất giữa các sàn

Ngày 6/10: Giá cao su thế giới chưa hình thành xu hướng đồng nhất giữa các sàn

Ngày 5/10: Giá cao su thế giới tăng, giảm đan xen, trong nước ổn định

Ngày 5/10: Giá cao su thế giới tăng, giảm đan xen, trong nước ổn định

Ngày 4/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á diễn biến trái chiều

Ngày 4/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á diễn biến trái chiều

Dành cho bạn

Vietcombank - Kết nối các nhà đầu tư Singapore với cơ hội mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Vietcombank - Kết nối các nhà đầu tư Singapore với cơ hội mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Đưa quan hệ Việt Nam - Panama phát triển thực chất, hiệu quả và tương xứng với tiềm năng của cả hai nước

Đưa quan hệ Việt Nam - Panama phát triển thực chất, hiệu quả và tương xứng với tiềm năng của cả hai nước

Việt Nam - Áo thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tài chính và hạ tầng giao thông

Việt Nam - Áo thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tài chính và hạ tầng giao thông

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác

Dự kiến không tăng giá nhiều dịch vụ, giữ giá điện để kiểm soát CPI trong mục tiêu

Dự kiến không tăng giá nhiều dịch vụ, giữ giá điện để kiểm soát CPI trong mục tiêu

Chứng chỉ quỹ ETF hút mạnh dòng tiền

Chứng chỉ quỹ ETF hút mạnh dòng tiền

Đọc thêm

WB nâng mạnh dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2026

WB nâng mạnh dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2026

(TBTCO) - Trong buổi họp báo trực tuyến công bố Báo cáo Cập nhật Kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, ngày 6/10, Ngân hàng Thế giới (WB) đã nâng mạnh dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2026 lên thêm 1,1 điểm phần trăm - mức tăng cao nhất trong số các nền kinh tế khu vực châu Á và Thái Bình Dương.
Hà Nội kích hoạt “Gian hàng số”, đưa OCOP lên TikTok

Hà Nội kích hoạt “Gian hàng số”, đưa OCOP lên TikTok

(TBTCO) - Sáng 6/10, Hà Nội kích hoạt chương trình “Gian hàng số – Nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt kênh TikTok “OCOP Hà Nội”, hướng tới hỗ trợ thương nhân, chủ thể OCOP, làng nghề nâng cao năng lực số, quảng bá sản phẩm và mở rộng kết nối thị trường.
Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm

(TBTCO) - Giá dầu thế giới sáng ngày 6/10 tiếp tục giảm khoảng 2 USD/thùng. Theo đó, dầu WTI bán ra ở mức 89,1 USD/thùng, dầu Brent ở ngưỡng 100,2 USD/thùng.
Ngày 6/10: Giá heo hơi dao động 53.000 - 56.000 đồng/kg

Ngày 6/10: Giá heo hơi dao động 53.000 - 56.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (6/10) có khoảng giá khá hẹp giữa 3 miền. Mức cao nhất 56.000 đồng/kg được ghi nhận tại một số địa phương, trong khi thấp nhất là 53.000 đồng/kg.
Ngày 6/10: Giá bạc đồng loạt sụt giảm

Ngày 6/10: Giá bạc đồng loạt sụt giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (5/10) cùng quay đầu giảm. Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 827.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 854.000 đồng/kg ở chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,54% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
Ngày 6/10: Giá cà phê chưa biến động, hồ tiêu chờ lực đẩy mới

Ngày 6/10: Giá cà phê chưa biến động, hồ tiêu chờ lực đẩy mới

Giá cà phê trong nước hôm nay (6/10) tương đối ổn định. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 93.500 - 94.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu nối dài chuỗi phiên đi ngang từ những ngày đầu tháng 10.
Hàng giả tràn lên mạng, siết từ tài khoản đến kho hàng

Hàng giả tràn lên mạng, siết từ tài khoản đến kho hàng

(TBTCO) - Hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang dịch chuyển mạnh lên môi trường số, với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Kiểm soát hàng giả vì thế phải chuyển từ “bắt” tài khoản bán hàng sang truy được kho, nguồn cung và dòng hàng.
Ngày 6/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long chững nhịp

Ngày 6/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long chững nhịp

Giá lúa gạo hôm nay (6/10) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung đi ngang khi nguồn hàng về ít, nhu cầu thu mua yếu và giao dịch tại nhiều địa phương khá trầm lắng. Duy nhất gạo thơm Jasmine giảm 500 đồng/kg.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Trình Thủ tướng phương án đầu tư cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum vốn 51.535 tỷ đồng

Trình Thủ tướng phương án đầu tư cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum vốn 51.535 tỷ đồng

Ngày 7/10: Giá cà phê ở mức 94.000 đồng/kg, hồ tiêu neo cao

Ngày 7/10: Giá cà phê ở mức 94.000 đồng/kg, hồ tiêu neo cao

Giá vàng hôm nay ngày 7/10: Vàng nhẫn giảm 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 7/10: Vàng nhẫn giảm 500.000 đồng/lượng

Áp lực giải ngân đầu tư công trong chặng nước rút

Áp lực giải ngân đầu tư công trong chặng nước rút

Dòng vốn mới trong nhịp vận động của thị trường sau nâng hạng

Dòng vốn mới trong nhịp vận động của thị trường sau nâng hạng

Những “thước đo” mới soi rõ sức bền ngân hàng

Những “thước đo” mới soi rõ sức bền ngân hàng

Ngày 7/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch tại châu Á đồng loạt tăng

Ngày 7/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch tại châu Á đồng loạt tăng

Ngày 7/10: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Ngày 7/10: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Giá xăng dầu trong tuần biến động trái chiều

Giá xăng dầu trong tuần biến động trái chiều

Ngày 7/10: Giá heo hơi đi ngang ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 7/10: Giá heo hơi đi ngang ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 5/10: Giá heo hơi tiếp tục đứng ở vùng thấp

Ngày 5/10: Giá heo hơi tiếp tục đứng ở vùng thấp

Tỷ giá USD hôm nay (5/10): DXY áp sát 102 điểm, tâm điểm chuyển sang biên bản họp của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (5/10): DXY áp sát 102 điểm, tâm điểm chuyển sang biên bản họp của Fed

Bộ Tài chính thay thế 9 chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Bộ Tài chính thay thế 9 chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Giá vàng hôm nay ngày 7/10: Vàng nhẫn giảm 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 7/10: Vàng nhẫn giảm 500.000 đồng/lượng

Hà Nội bãi bỏ quyết định cũ, tiếp tục điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng

Hà Nội bãi bỏ quyết định cũ, tiếp tục điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng

4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh lập doanh nghiệp, Bộ Tài chính yêu cầu xử lý ngay

4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh lập doanh nghiệp, Bộ Tài chính yêu cầu xử lý ngay