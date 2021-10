Doanh nghiệp bế tắc chưa từng thấy, cần liều trợ lực chưa từng có Làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư đã khiến doanh nghiệp (DN) vốn đã bị tổn thương trước đó lại càng trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết. Các nguồn lực dự trữ đang cạn dần trong khi nguồn thu bấp bênh, thị trường chưa có dấu hiệu phục hồi hoặc đang phục hồi rất chậm. Đến thời điểm hiện tại, phần lớn DN đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn, nhất là tại các khu công nghiệp, các tỉnh thành phía Nam. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho hay, chưa bao giờ tiếp nhận nhiều phản ánh, kêu cứu từ DN đến như vậy. Đặc biệt, các DN cho biết “đau đầu” nhất với bài toán về dòng vốn để vận hành sản xuất - kinh doanh. Bởi DN đang kiệt quệ do thời gian qua phải chi trả cả “rừng” chi phí: từ chi phí chống dịch, chi phí ổn định sản xuất cho đến các chi phí phát sinh tăng cao do vận chuyển tăng, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng… Có thể thấy, hiện khó khăn mà DN đang phải đối mặt là nghiêm trọng và chưa từng có. Do đó rất cần các giải pháp mạnh mẽ, những “liều trợ lực” mạnh mẽ chưa từng thấy. Theo đó, cộng đồng DN mong muốn Nhà nước cấp bách thực hiện những chương trình hỗ trợ cụ thể và có sức nặng về tài chính, điển hình như miễn giảm thuế, phí, hạ lãi suất vay vốn, các khoản trích nộp ngân sách nhà nước… để giảm bớt gánh nặng về tài chính, có nguồn lực vực dậy sản xuất, phục hồi sau đại dịch.