Nhận diện rõ để không “sập bẫy” lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng

ÔNG PHẠM ANH TUẤN - VỤ TRƯỞNG VỤ THANH TOÁN, NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC: Sẽ phối hợp nhiều cơ quan để thực hiện đồng bộ các giải pháp Từ ngày 1/7/2024, thực hiện theo Quyết định số 2345/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán phải áp dụng xác thực sinh trắc học (có thể kết hợp thêm với các biện pháp xác thực nâng cao khác) đối với các giao dịch trên 10 triệu đồng, hoặc tổng giá trị giao dịch vượt quá 20 triệu đồng/ngày. Về lâu dài, ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp công nghệ và cơ chế phối hợp, bao gồm các giải pháp như: làm sạch dữ liệu khách hàng, loại bỏ các tài khoản ngân hàng không chính chủ; tăng cường các biện pháp xác thực mạnh… Đồng thời, NHNN sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ đã đề ra; nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin. Một số giải pháp khác là tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức; hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ mới về lĩnh vực an ninh, an toàn thông tin… Hoàng Long (ghi) LUẬT SƯ LÊ VĂN TIẾN - ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI: Có chuyển biến tích cực nhưng nguy cơ còn lớn Thời gian qua, các cơ quan nhà nước đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp để từng bước nhận diện, cảnh báo và ngăn chặn các hình thức lừa đảo mới trên mạng và thực tế đã đạt được những kết quả tích cực. Dù vậy, vẫn còn nhiều người dân vẫn tiếp tục bị lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng, bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Về phía chủ thể phạm tội, trong bối cảnh bùng nổ công nghệ như hiện tại, ngày càng xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi, sử dụng công nghệ cao làm công cụ để phạm tội, nhất là trong giai đoạn sau đại dịch. Thời điểm đó, khi nền kinh tế còn ảm đạm, các đối tượng tập trung đánh vào nhu cầu tìm kiếm việc làm và làm giàu nhanh của người dân. Về phía người dân, xuất phát từ tâm lý làm giàu nhanh, nhưng hạn chế trong tiếp cận thông tin chính thống và thiếu nền tảng kiến thức về tài chính, pháp luật... dẫn đến sự nhẹ dạ, cả tin. Về phía cơ quan nhà nước, việc dự liệu để cảnh báo về các thủ đoạn phạm tội trong bối cảnh hiện nay là thách thức không nhỏ. Trong khi đó, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cũng chưa thực sự bao quát. Mai Tấn (ghi)