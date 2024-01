Nhựa Tiền Phong: Lợi nhuận sau thuế năm 2023 tăng 16,5% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã Ck: NTP) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 với 1.351 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm gần 14% so với cùng kỳ 2022.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong giảm gần 38% xuống còn 11,5 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính lại tăng 22% so với cùng kỳ lên gần 55 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nhựa Tiền Phong còn có thêm khoản lãi từ liên kết hơn 14 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 11 tỷ đồng. Kết quả, Nhựa Tiền Phong lãi trước thuế 194,6 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt 164,7 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ 2022.

Luỹ kế cả năm 2023, Nhựa Tiền Phong ghi nhận doanh thu 5.176 tỷ đồng, giảm 9% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế lại tăng 16,7% so với năm 2022, đạt hơn 659 tỷ đồng. Lãi ròng thu về hơn 559 tỷ đồng, cũng tăng 16,5% so với năm 2022.

Ảnh minh họa

Năm 2023, Nhựa Tiền Phong lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu đạt 5.875 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% nhưng chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế lại giảm 5% xuống mức 535 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp mới thực hiện 88% kế hoạch doanh thu nhưng đã vượt 23% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Cuối năm 2023, tổng tài sản của Nhựa Tiền Phong đạt 5.454 tỷ đồng, tăng gần 8% so với đầu năm, chủ yếu đến từ tiền mặt (khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi). Tại ngày 31/12/2023, số dư tiền mặt đã tăng thêm gần 850 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức 1.435 tỷ đồng, chiếm hơn 1/4 tổng tài sản. Ngược lại, tồn kho lại giảm mạnh từ mức hơn 1.500 tỷ đồng đầu năm xuống còn hơn 1.150 tỷ đồng.

Trên thị trường cổ phiếu, NTP đang được giao dịch quanh mức 44.400 đồng/cổ phiếu./.