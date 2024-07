Nỗ lực triển khai nhiệm vụ công tác thuế trong bối cảnh nhiều khó khăn

(TBTCO) - Những tháng đầu năm, tình hình kinh tế trong nước có những thuận lợi, thách thức đan xen, điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước do ngành Thuế được giao thực hiện. Trong bối cảnh đó, toàn ngành Thuế đã nỗ lực thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý nguồn thu. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm 2024, toàn ngành Thuế thu ngân sách nhà nước đạt 58,2% so với dự toán pháp lệnh, vượt 15,3% so với cùng kỳ thực hiện.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu tại Hội nghị. Ảnh tư liệu.

Vượt thu 15,3% so với cùng kỳ

Chiều 5/7, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2024, thông tin tại hội nghị, Chánh văn phòng Tổng cục Thuế Đoàn Xuân Toản cho biết, nhờ thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nêu trên, kết quả thu ngân sách do ngành Thuế quản lý lũy kế đến cuối tháng 6/2024 ước đạt 865.350 tỷ đồng, bằng 58,2% so với dự toán pháp lệnh, vượt 15,3% so với cùng kỳ thực hiện. Trong đó, thu nội địa ước đạt 835.658 tỷ đồng, bằng 58% so với dự toán, tăng 16,2% so với cùng kỳ; thu từ dầu thô ước đạt 29.692 tỷ đồng, bằng 64,5% so với dự toán, bằng 95,2% so với cùng kỳ thực hiện.

Đổi mới tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế Ngành Thuế tiếp tục nghiên cứu, đổi mới công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế từ cách thức tới nội dung, thông điệp truyền tải rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm, để làm tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, đảm bảo phương châm "Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ", hướng tới thúc đẩy việc tuân thủ thuế một cách tự nguyện.

Đặc biệt, ngành Thuế đã triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ thuế, đẩy mạnh công tác quản lý, khai thác tăng thu từ các nguồn thu còn dư địa, tiềm năng (như: kinh doanh trên nền tảng số, thương mại điện tử, chuyển nhượng bất động sản, kinh doanh theo chuỗi,…) để mở rộng cơ sở thuế, chống xói mòn nguồn thu.

Triển khai quyết liệt các giải pháp, đẩy mạnh thu hồi nợ thuế. Tính đến cuối tháng 6/2024, tổng số tiền thuế nợ đã thu vào NSNN ước tính đạt khoảng 45.468 tỷ đồng.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị của ngành Thuế, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà ngành Thuế đã đạt được trên các mặt công tác thuế trong 6 tháng đầu năm 2024. Kết quả thu này tạo nền tảng quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và đặc biệt là góp phần quan trọng, giúp thực hiện, triển khai các nhiệm vụ về tài chính ngân sách chung của Bộ Tài chính. Tổng cục Thuế đã rất tích cực, chủ động triển khai công tác tuyên truyền về các nghị quyết của Quốc hội, nghị định của Chính phủ về miễn, giảm, gia hạn tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất dưới nhiều hình thức.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho rằng, mặc dù kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm của ngành Thuế đảm bảo tiến độ dự toán nhưng trong bối cảnh nền kinh tế nước ta còn đang phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức. Nếu phân tích kỹ tình hình thu 6 tháng đầu năm thì số thu đạt khá chủ yếu tập trung vào các khoản thu ngân sách theo quy đinh như: thu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước (hơn 31.800 tỷ đồng), thuế TNDN và lợi nhuận chênh lệch của các công ty xổ số (nếu không kể 3 nguồn thu trên thì các nguồn thu nội địa còn lại mới đạt khoảng 52,5% dự toán).

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn chỉ đạo, để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2024 được Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính giao đòi hỏi toàn ngành Thuế phải đặt quyết tâm cao, thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ nhiều giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2024.

Triển khai quyết liệt công tác thu ngân sách

Phát biểu tiếp thu chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, sẽ tập trung chỉ đạo, triển khai các giải pháp đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao.

Ông Mai Xuân Thành cho biết, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 vẫn còn hết sức nặng nề, không cho phép ngành Thuế chủ quan. Tiến độ thu một số địa phương chậm; nợ thuế tăng cao; việc triển khai các gói chính sách hỗ trợ sẽ ảnh hưởng nhất định tới nguồn thu.

Để tiếp tục phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao năm 2024, người đứng đầu ngành Thuế yêu cầu toàn ngành tập trung triển khai quyết liệt công tác thu ngân sách. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý thu, chống thất thu. Áp dụng triệt để nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý thuế để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đảm bảo trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ công chức thuế.

Toàn ngành tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử và triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính. Toàn ngành đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, tái cấu trúc hệ thống công nghệ thông tin, chủ động xây dựng, phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin (trung tâm dữ liệu lớn về hóa đơn điện tử, ứng dụng Big Data, AI) phục vụ hiệu quả công tác quản lý thuế.