OCB ra mắt phiên bản ngân hàng số OCB OMNI, hiện đại nhất hiện nay

Theo số liệu thống kê, tính đến cuối năm 2023, ngân hàng số OCB OMNI đã tăng 61% lượng giao dịch so với năm 2022 và tăng 25 lần so với năm 2018, tỷ lệ giao dịch trên OCB OMNI chiếm đến 95% tổng giao dịch, số dư tiết kiệm online tăng 55% so với năm 2022, số dư CASA năm 2023 cũng có sự tăng trưởng cao với mức tăng 44% so với năm 2022.