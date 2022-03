Quán quân cuộc thi You Can 10 đến từ Đại học Ngoại thương

(TBTCO) - Trải qua 3 vòng thi hết sức quyết liệt, đêm Chung kết cuộc thi You Can 10 cuối cùng cũng tìm được Quán quân cuộc thi là thí sinh Phạm Diệu Linh, đến từ Đại học Ngoại thương.

Mới đây, đêm chung kết Cuộc thi You Can 10 do Câu lạc bộ Kỹ năng Cuộc sống (Học viện Tài chính) tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp. Để đảm bảo các nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh, đêm chung kết tại Hội trường 700 Học viện Tài chính được diễn ra dưới hình thức offline không khán giả và livestream trực tiếp trên fanpage “Cuộc thi You Can”.

Ban tổ chức trao giải Quán Quân cho thí sinh Phạm Diệu Linh đến từ Đại học Ngoại thương.

Bước sang mùa thứ 10, Cuộc thi You Can đã đổi mới với chủ đề “The next level”. Với chủ đề này, Ban tổ chức mong muốn truyền tải sự tự tin đến các bạn trẻ, giúp các bạn thay đổi suy nghĩ biến "tôi không thể" thành "tôi có thể", thỏa sức khám phá bản thân. Từ đó phát hiện ra những khả năng tiềm ẩn và tự phá vỡ giới hạn của chính mình. Quan trọng là tìm ra giá trị bản thân để tỏa sáng theo cách riêng biệt nhất. Chỉ khi vượt qua được giới hạn, chiến thắng chính bản thân thì bạn mới tìm ra cơ hội và đó chính là những bước đệm vững chắc dẫn đến sự thành công.

You Can 10 là cuộc thi nhằm tìm kiếm và phát triển những cá nhân đáp ứng tiêu chí của nguồn nhân lực thời đại mới, đồng thời tạo cầu nối uy tín giữa sinh viên và các nhà tuyển dụng. Năm nay, tuy tình hình dịch bệnh phức tạp nhưng cuộc thi vẫn thu hút đông đảo các bạn sinh viên đăng ký tham gia và theo dõi.

Tại đêm chung kết, các thí sinh top 6 đến từ 4 trường đại học danh tiếng trên địa bàn TP. Hà Nội là Nguyễn Duy Vũ - Học viện Tài chính; Nguyễn Ngọc Phương Uyên - Đại học Hà Nội; Nguyễn Sơn Lâm - Đại học Ngoại thương; Phạm Diệu Linh - Đại học Ngoại thương; Vũ Hồng Nhung - Đại học Kinh tế Quốc dân; Trần Ngọc Hà - Đại học Kinh tế Quốc dân.

Các thí sinh đã lần lượt trải qua 3 vòng thi hết sức cam go: Lộ diện - Đối đầu - Chinh phục. Dưới áp lực thời gian, mỗi người lại thể hiện bản lĩnh, cá tính và màu sắc riêng của mình khiến cho các phần thi vô cùng gay cấn, hấp dẫn. Điểm số của các thí sinh ở mỗi phần thi bám đuổi sát nút, các phần tranh luận phản biện hết sức quyết liệt, tạo nên bầu không khí sôi động, lôi cuốn.

Cuộc thi You Can 10 cuối cùng cũng tìm được chủ nhân của chiếc cúp danh giá. Quán Quân cuộc thi đã gọi tên thí sinh Phạm Diệu Linh đến từ Đại học Ngoại thương, Á Quân và Quý Quân lần lượt là các thí sinh Nguyễn Ngọc Phương Uyên (Đại học Hà Nội) và Nguyễn Sơn Lâm (Đại học Ngoại thương)./.