Quảng Ninh: TP. Móng Cái thu ngân sách 6 tháng đạt 86% kế hoạch năm

Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Móng Cái có gần 300 doanh nghiệp thành lập mới, thu hút thêm 178 doanh nghiệp xuất nhập khẩu (XNK), nâng tổng số 878 doanh nghiệp làm thủ tục XNK, tăng 190 doanh nghiệp so với cùng kỳ. Kim ngạch XNK hàng hoá đạt hơn 1,7 tỷ USD, tăng 17,85% so với cùng kỳ. Khách du lịch đến Móng Cái ước đạt hơn 2 triệu lượt, đạt 88,9% kế hoạch, tăng 90% so với cùng kỳ; thu nộp NSNN về dịch vụ du lịch đạt 140 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ, vượt 40% so với kế hoạch.