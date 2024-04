Quý I/2024, VinFast ghi nhận doanh thu tăng trưởng 269,7% so với cùng kỳ

(TBTCO) - VinFast Auto Ltd. (Nasdaq: VFS), công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup vừa công bố báo cáo tài chính chưa kiểm toán của quý I, kết thúc vào ngày 31/3/2024. Theo đó, doanh thu quý I/2024 ghi nhận 7.264 tỷ đồng, tăng 269,7% so với cùng kỳ năm 2023. VinFast bàn giao gần 9.700 ô tô điện trong quý I, tăng 444% so với cùng kỳ năm 2023 và giữ mục tiêu bàn giao 100.000 ô tô điện trong năm 2024.

Doanh thu và số xe bàn giao tăng trưởng mạnh Thông tin từ VinFast cho biết, trong quý I/2024, Công ty đã bàn giao tổng cộng 9.689 ô tô điện, tăng 444% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng doanh thu của VinFast đạt 7.264 tỷ đồng trong quý I, tăng 269,7% so với cùng kỳ năm 2023. Sự tăng trưởng trên là kết quả của các chiến dịch mới được triển khai như phát triển hệ thống đại lý và sự đón nhận của khách hàng với các mẫu xe mới. VinFast đã đặt ra các kế hoạch rõ ràng và giữ mục tiêu giao 100.000 ô tô điện năm 2024. Công ty ghi nhận lỗ gộp 3.619 tỷ đồng trong quý I. Tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện từ âm 172,9% trong quý I năm 2023 lên âm 49,8%. Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Giám đốc Tài chính VinFast khẳng định: “Chúng tôi vẫn kiên định thực hiện những cải tổ liên tục trong hoạt động kinh doanh. Việc tập trung vào tối ưu hóa nguyên vật liệu, lợi thế về quy mô và quản lý chi phí một cách chặt chẽ sẽ là chìa khóa mang lại giá trị bền vững cho các cổ đông”. Tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng trong nửa cuối năm Trong quý đầu tiên của năm, VinFast bám sát lộ trình tăng trưởng: ra mắt thương hiệu tại Indonesia và Thái Lan, thiết lập hiện diện ở khu vực Trung Đông, khởi công xây dựng nhà máy tại Ấn Độ và mở rộng mạng lưới bán hàng trên toàn cầu. VinFast dự kiến mang tới thị trường Việt Nam mẫu mini-SUV VF 3 được công chúng mong đợi, ra mắt VF 9 và VF 7 tại thị trường Bắc Mỹ. Thị trường nội địa tiếp tục đóng góp phần lớn vào doanh số bán hàng trong quý I. Song song với đó, VinFast cũng đã bắt đầu ghi nhận mức tăng trưởng đáng khích lệ tại thị trường Mỹ và một số đại lý mới đã bắt đầu ghi nhận doanh số. Trong quý I, VinFast đã ký hợp đồng phân phối với 10 đại lý mới, nâng tổng số đối tác đại lý lên 16 ở 7 bang tại Mỹ, bao gồm North Carolina, New York, Texas, Florida, Kansas, Connecticut, và Kentucky. Các đại lý ký mới sẽ mở bán từ quý II. Bên cạnh những thị trường hiện tại, VinFast tiếp tục thiết lập hiện diện và đẩy mạnh hoạt động bán hàng tại các thị trường tiềm năng trong khu vực. Trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô quốc tế Bangkok 2024, hãng xe điện Việt Nam chính thức ra mắt thương hiệu ở Thái Lan và ký Ý định Thư hợp tác với 15 đại lý để hướng tới khai thác 22 cửa hàng ở Bangkok. Gần đây, tại thị trường Indonesia, VinFast chính thức khai trương cửa hàng đại lý đầu tiên và mở bán mẫu SUV điện phân khúc C VF e34 với chính sách thuê pin độc đáo, thúc đẩy người tiêu dùng Indonesia chuyển đổi sang xe điện với chi phí ban đầu và chi phí vận hành thấp hơn. Trong tháng 3, VinFast cũng chính thức bàn giao mẫu SUV điện phân khúc C VF 7 đến tay khách hàng tại Việt Nam. Công ty cũng mở rộng phạm vi hoạt động toàn cầu với các thỏa thuận phân phối tại Oman, Ghana và Micronesia. Giữ mục tiêu giao 100.000 ô tô điện trong năm 2024 Trong bối cảnh vĩ mô biến động dẫn đến những tác động bất lợi đối với ngành xe điện nói chung, VinFast đã đặt ra các kế hoạch rõ ràng và giữ mục tiêu giao 100.000 ô tô điện trong năm 2024 với doanh số sẽ chủ yếu được ghi nhận vào nửa cuối năm nhờ mạng lưới bán lẻ đang mở rộng nhanh chóng, các mẫu xe mới hướng đến tệp khách hàng đông đảo hơn và việc thâm nhập vào những thị trường mới. Bà Lê Thị Thu Thủy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VinFast, chia sẻ: “VinFast nhận thấy những bất ổn kinh tế và địa chính trị đang diễn ra trên toàn cầu là thách thức ngắn hạn. Với dải sản phẩm đa dạng và mạng lưới bán hàng đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, dịch vụ hậu mãi vượt trội và chính sách thuê pin mang tính đột phá, VinFast giữ vững mục tiêu giao 100.000 ô tô điện và đã vạch ra lộ trình rõ ràng từ giờ đến cuối năm”. VinFast dự kiến mang tới thị trường Việt Nam mẫu mini-SUV VF 3. Về sản phẩm, VinFast dự kiến mang tới thị trường Việt Nam mẫu mini-SUV VF 3 được công chúng mong đợi, ra mắt VF 9 và VF 7 tại thị trường Bắc Mỹ. Công ty cũng sẽ hoàn thiện dải sản phẩm hoàn chỉnh cho các thị trường trên toàn cầu. Về hạ tầng trạm sạc, vào tháng 3, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc VinFast Phạm Nhật Vượng đã công bố thành lập Công ty Phát triển trạm sạc toàn cầu V-GREEN nhằm phát triển mạng lưới trạm sạc trên toàn cầu, cung cấp dịch vụ sạc cho các dòng xe VinFast. Thông qua việc giảm chi phí vốn đầu tư (Capex) dành cho cơ sở hạ tầng, VinFast có thể tập trung cao độ vào thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh./.

Hải Băng