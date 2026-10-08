Thời sự

R&I nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên mức BBB-, triển vọng “Ổn định"

Minh Đức

Minh Đức

17:16 | 08/10/2026
Ngày 8/10/2026, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Rating and Investment Information, Inc. (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ mức BB+, triển vọng Tích cực lên BBB-, triển vọng "Ổn định". Đây là lần đầu tiên Việt Nam được đưa vào Nhóm xếp hạng Đầu tư (Investment Grade).
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Việc nâng xếp hạng lên mức Đầu tư phản ánh đánh giá tích cực của R&I đối với nền tảng tăng trưởng kinh tế, triển vọng cải cách cơ cấu, dư địa tài khóa và khả năng chống chịu của Việt Nam trước các cú sốc bên ngoài.

R&I nhận định tăng trưởng cao sẽ tiếp tục được duy trì nhờ việc chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất và đổi mới sáng tạo, mở rộng đầu tư công và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

R&I nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên mức BBB-, triển vọng “Ổn định
R&I nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên mức BBB-, triển vọng “Ổn định”. Ảnh minh hoạ có sử dụng AI

Trong đợt đánh giá xếp hạng tín nhiệm (XHTN) quốc gia vào tháng 4 và tháng 5/2026, dựa trên các kết quả kinh tế vĩ mô đạt được trong các năm qua và trên cở sở kinh nghiệm làm việc với các tổ chức XHTN quốc tế là Moody's, Fitch và S&P, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành và trực tiếp làm việc với R&I, cung cấp thông tin cập nhật về tình hình kinh tế vĩ mô, tài khóa, nợ công và các kết quả cải cách của Việt Nam.

R&I đánh giá Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, cao hơn các quốc gia Đông Nam Á khác. Theo R&I, các cải cách đang được Chính phủ triển khai, tập trung vào tinh gọn bộ máy nhà nước, thúc đẩy khu vực tư nhân, hoàn thiện khuôn khổ thể chế và phát triển thị trường vốn, sẽ góp phần củng cố tiềm năng tăng trưởng và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế.

R&I đánh giá tích cực chương trình cải cách toàn diện này và kỳ vọng việc triển khai nhất quán các biện pháp cải cách sẽ giúp Việt Nam duy trì tăng trưởng cao một cách ổn định hơn.

Về tài khóa, R&I nhận định tỷ lệ nợ công trên GDP được duy trì ở mức tương đối thấp, tạo dư địa để tăng chi đầu tư phát triển. Mặc dù bội chi ngân sách và tỷ lệ nợ công được dự báo tăng trong thời gian tới, R&I cho rằng không có lo ngại về tính bền vững nợ do việc mở rộng đầu tư công được kỳ vọng hỗ trợ tăng trưởng trong tương lai trong khi Chính phủ chủ trương kiểm soát chi thường xuyên.

Về kinh tế đối ngoại, R&I ghi nhận cán cân vãng lai tiếp tục thặng dư, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được duy trì và gánh nặng nợ nước ngoài tương đối thấp, hỗ trợ khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài. Đồng thời, R&I lưu ý các vấn đề cần tiếp tục quan tâm liên quan đến tăng trưởng tín dụng, thanh khoản ngân hàng, cho vay bất động sản, khả năng bảo đảm vốn của hệ thống tài chính và mức dự trữ ngoại hối.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động và thách thức, việc Việt Nam lần đầu tiên được một tổ chức XHTN quốc tế nâng XHTN lên mức Đầu tư là dấu mốc quan trọng trong tiến trình cải cách và cải thiện tín nhiệm quốc gia.

Kết quả này khẳng định nền tảng vĩ mô vững chắc, quá trình phấn đấu liên tục đạt mức tăng trưởng cao, bền vững của nước ta, duy trì an toàn nợ công và triển khai các cải cách sâu rộng. Qua đó, vị thế tín nhiệm của Việt Nam trên thị trường quốc tế tiếp tục được củng cố, góp phần tăng cường niềm tin của nhà đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho huy động nguồn lực dài hạn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Tài chính và các cơ quan của Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với R&I và các tổ chức xếp hạng tín nhiệm khác, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình kinh tế - xã hội, tài khóa và nợ công, nhằm bảo đảm việc đánh giá hồ sơ tín nhiệm quốc gia của Việt Nam được thực hiện trên cơ sở thông tin chính xác và cập nhật./.

Minh Đức
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