Chính sách tài khóa linh hoạt ứng biến trong ngắn hạn Trong kế hoạch năm 2023, Chính phủ đã nhất quán quan điểm điều hành là ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Tuy nhiên, ổn định vĩ mô không chỉ đơn thuần là lạm phát, mà còn rất nhiều vấn đề, như nợ xấu, sự biến động của các thị trường bất động sản, tài chính… Kinh tế Việt Nam đang đối mặt với những thách thức không nhỏ. Cú sốc thị trường trái phiếu, rồi sự biến động bất thường trên thị trường bất động sản… là những vấn đề mà kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt. Chính phủ vẫn kiên định mục tiêu điều hành chính sách tài khóa đồng bộ với các chính sách vĩ mô khác, góp phần hỗ trợ ổn định vĩ mô, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, ứng phó hiệu quả với các khó khăn phát sinh. Trong đó, vẫn tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, hỗ trợ doanh nghiệp không thể dựa vào chính sách tài khóa. Chính phủ cần có các giải pháp tổng thể liên quan đến các ưu đãi từ vốn, lãi suất cho đến câu chuyện ưu đãi về đầu tư… Trong năm nay, doanh nghiệp vẫn đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức do lãi suất thế giới cao, tỷ giá hối đoái tăng, lãi suất cho vay tăng, các “mạch vốn” của nền kinh tế đang có phần ngưng trệ. Do đó, dù không còn nhiều dư địa, nhưng thời điểm này, chính sách tài khóa vẫn phải đảm nhận vai trò trụ cột, đồng thời triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân đầu tư công. Theo TS. Vũ Sỹ Cường, bối cảnh kinh tế - xã hội giai đoạn 2022 - 2025 có những thay đổi rất lớn do tác động của Covid-19 và tình hình kinh tế chính trị thế giới, vì vậy Kế hoạch tài chính 5 năm và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm cần có những thay đổi để phù hợp với tình hình mới. Theo vị chuyên gia này, năm 2023 - 2025 cần tiếp tục thực hiện nguyên tắc điều hành chính sách tài khóa là chủ động, linh hoạt trong ứng biến về ngắn hạn nhưng tuân thủ các nguyên tắc cân đối ngân sách và kỷ luật tài chính về dài hạn. Thế giới đang đối mặt với nhiều thay đổi bất thường nên cũng cần có những giải pháp đặc thù mới có thể đối phó được. Chính sách tài khóa cũng cần có sự điều chỉnh theo quan điểm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết: “dĩ bất biến, ứng vạn biến”.