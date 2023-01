(TBTCO) - Với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, số vụ tai nạn giao thông và số người chết do tai nạn giao thông đều giảm; tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản được đảm bảo.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão (từ ngày 20-26/1/2023), toàn quốc xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông, làm chết 89 người và 111 người bị thương.

“So với cùng kỳ 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tai nạn giao thông giảm 12 vụ (giảm 7,3%), giảm 3 người chết (giảm 3,3%) và tăng 8 người bị thương (tăng 8%)”, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đánh giá.

Trong đó, đường bộ xảy ra 147 vụ tai nạn giao thông, làm chết 85 người và 109 người bị thương. Đường sắt xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4 người và 1 người bị thương. Đường thuỷ xảy ra 1 vụ và 1 người bị thương. Không xảy ra sự cố uy hiếp an toàn hàng không và hàng hải.

Tính riêng trong ngày hôm nay (26/1), tức ngày mùng 5 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, toàn quốc xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người và 15 người bị thương, so với ngày mùng 5 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tai nạn giao thông giảm 2 vụ (giảm 9,5%), tăng 3 người chết (tăng 33,3%) và giảm 2 người bị thương (giảm 12%). Trong đó, đường bộ xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người và 15 người bị thương. Đường sắt và đường thuỷ không xảy ra tai nạn.

Đường Ngọc Hồi, Hà Nội.

Ông Hùng cũng cho rằng, tình hình trật tự an toàn giao thông trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cơ bản được đảm bảo, số vụ và số người chết do tai nạn giao thông đều giảm so với cùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (số vụ giảm 7,3% và số người chết giảm 3,3%). Cả nước không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, đặc biệt là số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn giảm so với các năm trước.

Tuy nhiên, phía Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thừa nhận số người bị thương do tai nạn giao thông vẫn tăng so với cùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (tăng 8%), đáng lưu ý theo số liệu của Bộ Y tế, số ca cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông tăng 13,5% so với cùng kỳ Tết Nhâm Dần năm 2022. Tình hình ùn, tắc giao thông vẫn diễn biến phức tạp trên các trục chính, các đầu mối giao thông quan trọng của Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như tại một số trạm thu phí trên các tuyến giao thông.

Về tình hình trật tự an toàn giao thông qua đường dây nóng, trong 7 nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 có tổng số 33 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, chủ yếu tập trung vào ngày cao điểm (tức ngày 29-30 Tết và ngày mùng 4-5 Tết) là thời điểm người dân về quê ăn Tết và những ngày sau Tết khi người dân quay trở lại thành phố sinh sống làm việc.

“Nội dung phản ánh chủ yếu về tình trạng tăng giá trông giữ xe, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm quy định nồng độ cồn, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, chở quá số người đi định, ùn tắc giao thông, bất cập trong tổ chức giao thông. Các cuộc gọi đã được chuyển tới các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời,” ông Hùng quả quyết.

Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, Cảnh sát giao thông và công an các địa phương đã phát hiện và xử lý 21.990 trường hợp vi phạm, phạt tiền 50,43 tỷ đồng, tạm giữ 639 ôtô, 9.910 xe máy và 50 phương tiện khác; tước 4.950 Giấy phép lái xe các loại. Trong đó, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý 7.726 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 17 trường hợp dương tính ma tuý, 2.211 trường hợp vi phạm tốc độ.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hoạt động giao thông, vận tải trong các ngày sau Tết nguyên đán và mùa Lễ hội xuân 2023, Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành thành viên của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công điện 1174/CĐ-TTg ngày 19/12/2022 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023, cũng như các kế hoạch của từng cơ quan đơn vị, tuyệt đối không được xảy ra tình trạng lơ là, chủ quan.

Các bộ, ngành tiếp tục triển khai phương án tăng cường năng lực vận tải, siết chặt kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện và người lái, xử lý nghiêm tình trạng tăng giá vé trái quy định, ô tô chở quá số người quy định; tăng cường công tác tổ chức giao thông, đảm bảo an toàn về kết cấu hạ tầng đặc biệt trên những đoạn tuyến vừa khai thác, vừa thi công; khẩn trương phục hồi nhanh vận tải hành khách công cộng đường bộ để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, giảm các chuyến đi bằng phương tiện cơ giới cá nhân trên cự ly dài trên các quốc lộ cao tốc, đáp ứng tốt nhu cầu vận tải khi học sinh đi học trở lại và mùa lễ hội Xuân bắt đầu tại nhiều địa phương.

Đặc biệt, tăng cường năng lực vận tải hàng không, tổ chức giao thông hợp lý để kéo giảm tình trạng ùn tắc chậm hủy chuyến tại các cảng hàng không, tổ chức ứng trực để kịp thời phát hiện và xử lý các sự vụ ùn tắc tại khu vực các cảng hàng không; đẩy nhanh tiến độ thi công và đảm bảo chất lượng các công trình, kết cấu hạ tầng giao thông trên các công trình giao thông trọng điểm, nhất là tuyến cao tốc Bắc-Nam, Sân bay quốc tế Long Thành.

Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là hành vi lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma tuý, tốc độ; xe ôtô kinh doanh vận tải chở quá tải trọng về hàng hoá, chở quá số người quy định, vận chuyển hàng cấm, nguy cơ cháy, nổ; chủ phương tiện, người điều khiển, nhân viên phục vụ trên phương tiện và người tham gia giao thông cố tình vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị người dân, người tham gia giao thông phản ảnh kịp thời qua điện thoại đường dây nóng về tình hình ùn tắc giao thông, các nguy cơ gây tai nạn giao thông về hạ tầng, phương tiện, những hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông của người điều khiển phương tiện vận tải công cộng, đơn vị kinh doanh vận tải./.