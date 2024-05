(TBTCO) - Trong khuôn khổ giải thưởng FinanceAsia Awards 2024, SHB chiến thắng 3 hạng mục giải thưởng quan trọng, được đánh giá dựa trên những tác động tích cực dành cho khách hàng, xã hội và người lao động. Giải thưởng khẳng định hướng đi đúng đắn của ngân hàng trong việc phát triển bền vững, xác định con người là chủ thể và trách nhiệm cộng đồng.

Năm 2024, SHB được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng: “Ngân hàng có tác động ESG tích cực nhất Việt Nam” (Biggest ESG Impact - Banks in Vietnam); “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam” (Best Commercial Bank - SME in Vietnam) và “Ngân hàng có môi trường làm việc đa dạng, công bằng & hòa nhập (DEI) nhất Việt Nam” (Most DEI Progressive - Banks in Vietnam). FinanceAsia Awards là một trong những giải thưởng danh giá bậc nhất trong lĩnh vực tài chính, được tổ chức thường niên bởi Tạp chí FinanceAsia với Hội đồng giám khảo là các chuyên gia tài chính hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ba giải thưởng từ Tạp chí FinanceAsia là minh chứng cho những kết quả trên hành trình chuyển đổi của SHB. Sau bước dậm đà của năm trước, ngân hàng đang tập trung nguồn lực để triển khai Chiến lược Chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện dựa trên 4 trụ cột: Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; con người là chủ thể; lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số và kiên định theo 6 giá trị văn hóa cốt lõi “Tâm - Tin - Tín - Tri - Trí - Tầm”.

SHB chiến thắng 3 giải thưởng quan trọng tại FinanceAsia Awards 2024

SHB đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm, dịch vụ tài chính tới khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh.

Ngân hàng sẽ tiếp tục cam kết và thực thi mạnh mẽ các chính sách thúc đẩy tín dụng xanh, đẩy mạnh tài trợ vốn trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, chế biến lương thực, thực phẩm, công nghiệp, đặc biệt là đầu tư các dự án năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng nền kinh tế tuần hoàn cho các vùng trọng điểm trên cả nước.

Với nền tảng vững vàng qua ba thập kỷ, cùng chiều sâu văn hóa doanh nghiệp, SHB luôn kiên định với định hướng phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả, đồng thời kiến tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với xã hội và đất nước.

Ngân hàng SHB sẽ tiếp tục cam kết và thực thi mạnh mẽ các chính sách thúc đẩy tín dụng xanh

Hiện nay, SHB đã và đang là đối tác tin cậy của nhiều định chế tài chính như WB, IFC, ADB… hướng dòng tín dụng đến các dự án năng lượng, các dự án đáp ứng các yếu tố “xanh”, giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ… tiếp cận nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh.

Dư nợ cấp tín dụng cho các doanh nghiệp SME, đặc biệt là các nhóm doanh nghiệp xanh, tăng mạnh trong năm 2023, cao hơn gấp đôi so với tăng trưởng tín dụng chung của ngân hàng. Cùng với việc ban hành và hoàn thiện chính sách sản phẩm, SHB cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp SME như kết nối, ký kết thỏa thuận hợp tác với các Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng hành cùng nhóm doanh nghiệp này trong các hoạt động tư vấn, đào tạo, nâng cao khả năng quản trị doanh nghiệp, tối ưu nguồn vốn và quản trị rủi ro…