Tân Chủ tịch Hội đồng quản trị VRC từ nhiệm

Về tình hình kinh doanh, kết thúc 9 tháng năm 2024, VRC ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 14 tỷ đồng, gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong khi lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 1 tỷ đồng, cải thiện so với mức lãi 329 triệu đồng cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 31/9/2024, tổng tài sản của VRC là 1.730 tỷ đồng, chủ yếu là hàng tồn kho với 1.181 tỷ đồng (tương ứng 68%). Công ty phân bổ vào dự án khu dân cư Nhơn Đức, Phước Lộc - Nhà Bè (785 tỷ đồng), dự án khu dân cư ADC Phú Mỹ (366 tỷ đồng), và dự án khu dân cư Long An (30 tỷ đồng).