VRC đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2023 vỏn vẹn 240 triệu đồng

(TBTCO) - Mặc dù trong năm 2023, Công ty cổ phần Bất động sản và đầu tư VRC (mã ck: VRC) đưa ra nhiều chiến lược kinh doanh với các dự án lớn, thế nhưng mục tiêu lợi nhuận sau thuế khá khiêm tốn chỉ với 240 triệu đồng. Số tiền này chỉ tương đương với tổng mức thù lao chi trả cho hội đồng quản trị trong năm 2023 của VRC.

Phối cảnh Dự án Khu dân cư ADC Long An

VRC vẫn đang khiếu nại khoản nợ ngân sách 16,5 tỷ đồng

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Bất động sản và đầu tư VRC cho thấy, tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của VRC đạt 1.602 tỷ đồng, giảm 255,68 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, tài sản ngắn hạn là 1.114,7 tỷ đồng, chiếm 69,56% tổng tài sản, giảm 275,5 tỷ đồng so với đầu năm; tài sản dài hạn là 487,7 tỷ đồng, chiếm 30,44% tổng tài sản, tăng 19,1 tỷ so với đầu năm.

Vốn chủ sở hữu VRC đạt 1.259,4 tỷ đồng, tăng 16,71 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu do tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; nợ phải trả của VRC là 343 tỷ đồng, giảm 273 tỷ đồng so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu do trong năm Công ty cổ phần ADEC (công ty con) mua lại trước hạn 240 tỷ đồng trái phiếu 2021.

Về phần các công ty con, công ty liên doanh liên kết, VRC đang sở hữu 54,33% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần ADEC (vốn điều lệ 523,013 tỷ đồng). Các dự án đang sở hữu gồm: Khu dân cư Phường Phú Mỹ quận 7 (TP. Hồ Chí Minh), Khu đô thị mới Nhà Bè (TP. Hồ Chí Minh), Khu dân cư ADC Long An (Long An).

Trước đó, Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đề nghị VRC nộp tiền thuê đất tại bãi tắm Thuỳ Vân, TP. Vũng Tàu trong giai đoạn trước khi cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước (từ ngày 30/11/1996 đến hết ngày 31/12/2005) với số tiền gần 16,5 tỷ đồng và tiền chậm nộp (nếu có).

Hiện tại, VRC sở hữu 40,25% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân (vốn điều lệ 290,4 tỷ đồng). Dự án đang triển khai là Cảng tổng hợp Container Mỹ Xuân (tại Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu).

Được biết, VRC đang khiếu nại UBND và Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để đề nghị loại bỏ số tiền gần 16,5 tỷ đồng ra khỏi số tiền mà VRC nợ ngân sách.

Trong 4 phiên giao dịch gần nhất, cổ phiếu VRC liên tục giảm

Kế hoạch kinh doanh như “đầu voi”, nhưng lợi nhuận như “đuôi chuột”

Trong năm 2023, VRC đưa ra rất nhiều kế hoạch, trong đó bao gồm phát triển các dự án bất động sản thương mại, logistics, đầu tư tài chính….

Phía VRC nhận định, năm 2023, ngành bất động sản được kỳ vọng sẽ được khơi thông trở lại nhờ vào việc Chính phủ sẽ có các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thủ tục đầu tư, phát triển dự án đế gia tăng nguồn cung mới cho thị trường.

Kế hoạch kinh doanh bất động sản năm 2023, ở Dự án khu dân cư Phú Mỹ quận 7, TP. Hồ Chí Minh (do Công ty cổ phần ADEC làm chủ đầu tư) VRC đặt ra sẽ đẩy mạnh thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai dự án, cũng như xây dựng nhà cho khách hàng hoặc tìm đối tác phù hợp để hợp tác hoặc chuyển nhượng khu cao tầng.

Đối với Dự án khu đô thị mới Nhà Bè (do Công ty cổ phần ADEC làm chủ đầu tư), VRC sẽ tìm kiếm đối tác có năng lực tài chính cũng như kinh nghiệm về quy hoạch, triển khai, quản lý đầu tư xây dựng các dự án đô thị lớn để hợp tác cùng triển khai dự án.

Còn riêng Dự án khu dân cư ADC Long An (do Công ty cổ phần ADEC làm chủ đầu tư), VRC cho biết sẽ hoàn tất thủ tục pháp lý dự án, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng.

Dự án cảng tổng hợp Container Mỹ Xuân (Công ty cổ phần Đóng tàu và dịch vụ cảng Mỹ Xuân làm chủ đầu tư), VRC cho biết sẽ tìm kiếm đối tác có năng lực tài chính cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics để hợp tác triển khai, phát triển dự án...

Mặc dù nhiều phương án quy mô là thế, tuy nhiên mục tiêu cụ thể VRC đặt ra cho tổng doanh thu cho 2023 chỉ là 3 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 300 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế 240 triệu đồng.

Cũng thật bất ngờ khi số tiền mà VRC phân phối thù lao cho HĐQT cũng là 240 triệu đồng. Trong đó, Chủ tịch HĐQT lãnh 60 triệu đồng, các thành viên HĐQT khác cũng nhận về 60 triệu đồng.

Trong tài liệu đại hội đồng cổ đông, VRC biểu quyết thông qua bãi bỏ 5 ngành nghề kinh doanh gồm: Bán buôn kim loại và quặng kim loại; bán buôn thực phẩm; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, công trình ngầm dưới đất, dưới nước, nhà kho, hến bãi, đường dây tải điện, trạm biến áp điện đến 35KV); sản xuất giống thuỷ sản (ươm tôm giống).

Ngoài ra, VRC sửa đổi 3 ngành nghề kinh doanh gồm: sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc; cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển và lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí….