Thanh Hóa: Thu ngân sách nội địa tăng hơn 77% dự toán

(TBTCO) - Năm 2022, Cục Thuế Thanh Hóa thu ngân sách nhà nước tăng 77,6% so với dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 63,3% so với chỉ tiêu phấn đấu tỉnh giao, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Với kết quả đạt được, Cục Thuế Thanh Hóa đang dẫn đầu danh sách các tỉnh Bắc Trung Bộ về tổng thu ngân sách nhà nước.

Hầu hết các khu vực, chỉ tiêu thu đều tăng trưởng Đánh giá việc thực hiện dự toán một số khoản thu, sắc thuế chủ yếu, ông Mai Đình Tú - Phó Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa cho biết, khối sản xuất kinh doanh, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương được 1.770 tỷ đồng, đạt 109,3% dự toán, tăng 3,1% (so với cùng kỳ). Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp đạt 6.325 tỷ đồng, đạt 190,9% dự toán, tăng 63,1%. Khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh nộp đạt 2.690 tỷ đồng, đạt 136,9% dự toán, tăng 19,5%. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi (ngoài cùng bên phải) trao Cờ thi đua tập thể lao động xuất sắc năm 2021 của Bộ Tài chính cho Cục Thuế Thanh Hóa. Ảnh: Xuân Nghĩa Thu thuế thu nhập cá nhân được 1.332 tỷ đồng, đạt 169,7% dự toán, tăng 62,3%. Thu lệ phí trước bạ được 1.156 tỷ đồng, đạt 129,2% dự toán, tăng 14,2%. Thu thuế bảo vệ môi trường được 1.588 tỷ đồng, đạt 138,1% dự toán, tăng 24,6%. Đối với các khoản thu từ đất, năm 2022, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn được 13.055 tỷ đồng, đạt 237,4% dự toán, bằng 88,2% so với cùng kỳ. Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước được 597 tỷ đồng, đạt 104,7% dự toán, bằng 64,4% so với cùng kỳ. Có được kết quả trên, lãnh đạo Cục Thuế Thanh Hóa cho rằng, ngay từ đầu năm, cục thuế đã tổ chức phát động phong trào thi đua và giao chỉ tiêu phấn đấu thu hàng quý cho các phòng, chi cục thuế; phát động đến toàn thể công chức, người lao động thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu; đồng thời nắm bắt kịp thời các chính sách thuế sửa đổi, bổ sung và hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để chỉ đạo, điều hành thu kịp thời. Cục Thuế Thanh Hóa cũng đã chỉ đạo các chi cục thuế tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung tăng cường chỉ đạo, điều hành công tác thu ngân sách trên địa bàn... Cùng với đó, công tác thanh tra - kiểm tra, thu hồi nợ đọng thuế cũng được cục thuế đặc biệt chú trọng. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp thu, năm 2022, hầu hết các lĩnh vực, sắc thuế và theo địa bàn huyện, thị xã, thành phố đều có tiến độ thu khá tốt so với dự toán và tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Đồng hành cùng doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu Chia sẻ về nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2023, lãnh đạo Cục Thuế Thanh Hóa cho biết, toàn đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế…, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ thu được Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao. Năm 2023, Cục Thuế Thanh Hóa tiếp tục chủ động hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước. Ảnh: TN Cùng đó, cục thuế cũng sẽ tập trung triển khai các chính sách về gia hạn, miễn, giảm tiền thuế, tiền thuê đất nhằm kịp thời hỗ trợ người nộp thuế nhanh chóng phục hồi sản xuất, kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, tạo đà phát triển kinh tế, nuôi dưỡng, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước. Đồng thời, Cục Thuế Thanh Hóa cũng bám sát và triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; tiếp tục triển khai điện tử hóa, số hóa các khâu trong công tác quản lý thuế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí. Cục Thuế Thanh Hóa tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tập trung mọi nguồn lực, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách địa phương, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu; qua đó, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, dư địa, các lĩnh vực, sắc thuế còn thất thu để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn. Với thành tích xuất sắc trong thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế Thanh Hóa được Bộ Tài chính tặng cờ thi đua; 5 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; Bộ Tài chính tặng bằng khen cho 15 tập thể lao động xuất sắc; 22 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao tặng bằng khen. Đồng thời, cục thuế tập trung triển khai hiệu quả hơn nữa các biện pháp, chính sách hỗ trợ tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế; mạnh dạn đề xuất các giải pháp đột phá, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nuôi dưỡng, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước. Ngành Thuế phải quyết tâm là đơn vị đi đầu trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý thuế...

Văn Tuấn