(TBTCO) - Thống kê hết tháng 7/2022, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 74,2% dự toán, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2021. Một trong những nguyên nhân mang lại kết quả trên là do kim ngạch các mặt hàng có thuế tiếp tục tăng. Cụ thể, mặt hàng than các loại tăng 121,6%; dầu thô tăng 29,2%; xăng dầu các loại tăng 111,4%; sắt thép các loại tăng 16,6%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 30,6%.