Thời điểm thích hợp để áp thuế đối với đồ uống có đường

Đề xuất mức thuế 10% đối với nước giải khát có hàm lượng đường trên 5gr/100ml Theo Hồ sơ dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) sửa đổi, điểm đáng chú ý lần này đề xuất bổ sung mặt hàng nước giải khát có đường vào đối tượng chịu thuế. Việc áp thuế này căn cứ trên cơ sở chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về tăng cường sức khỏe nhân dân, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, theo đề nghị của Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới và các bằng chứng khoa học về mối liên hệ giữa nước giải khát có đường và các bệnh không lây nhiễm, hậu quả đối với sức khỏe, gánh nặng y tế và tài chính có liên quan. Kinh nghiệm quốc tế do WHO cung cấp cho thấy, có 107 quốc gia đánh thuế TTĐB đối với mặt hàng nước giải khát có đường, vì vậy, dự thảo luật đề xuất bổ sung mặt hàng nước giải khát có đường theo Tiêu chuẩn Việt Nam có hàm lượng đường trên 5gr/100ml vào đối tượng chịu thuế TTĐB. Do đây là mặt hàng mới đưa vào diện đánh thuế TTĐB, nên dự thảo luật đề xuất mức thuế suất hợp lý để tác động dần đến hành vi của người tiêu dùng với thuế suất 10%. WHO đã xây dựng mô hình đánh giá tác động của các phương án áp thuế ĐUCĐ. Theo ước tính đề xuất hiện nay sẽ chỉ có tác động tăng khoảng 5% giá bán và sẽ có tác động làm cho mức tiêu thụ chững lại, không tăng trong 1 năm sau khi tăng thuế. Tuy nhiên, do đà tăng hiện tại của mức tiêu thụ, hiện ở mức 6,4% mỗi năm, theo ước tính của Euro Monitor, thì mức tiêu thụ sẽ phục hồi và tiếp tục tăng ngay trong năm sau đó.