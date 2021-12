Thống nhất ứng dụng PC-Covid trong phòng chống dịch Covid-19

(TBTCO) - Đến nay, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an đã đưa PC-Covid là ứng dụng duy nhất phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, các địa phương thống nhất sử dụng chung ứng dụng PC-Covid để thuận tiện nhất cho người dân trong khai báo y tế.

PC-Covid liên tục được hoàn thiện

Chia sẻ về hoàn thiện ứng dụng PC-Covid, đại điện Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch Covid-19 quốc gia cho biết, PC-Covid là một ứng dụng mang tính phức tạp cao khi hội tụ nhiều tính năng của các phần mềm Bluezone, NCOVI, VHD cũng như được tích hợp hàng loạt tính năng từ nhiều nền tảng công nghệ thì chuyện xảy ra trục trặc là điều không thể tránh khỏi. PC-Covid được hoàn thiện chỉ đúng 2 tuần kể từ khi có yêu cầu từ Thủ tướng Chính phủ về việc thống nhất, phát triển một ứng dụng phòng chống dịch duy nhất.

Các địa phương đã thống nhất sử dụng chung ứng dụng PC-Covid trong phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Văn Nam.

Tiếp thu ý kiến từ cộng đồng người dùng cũng như đội ngũ chuyên gia, trong vòng hơn 2 tuần kể từ khi ra mắt, PC-Covid đã liên tục có những bản cập nhật nhằm tối ưu hóa giao diện cho đến chỉnh sửa những thiếu sót gặp phải.

Tính tới thời điểm hiện tại, những lỗi phát sinh trong giai đoạn đầu sử dụng PC-Covid như không nhận được mã OTP, không đồng bộ hóa được dữ liệu… đã được khắc phục hoàn toàn.

Theo đại diện Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch Covid-19 quốc gia, mọi phản hồi của người dùng nếu hợp lý sẽ ngay lập tức được chỉnh sửa trong thời gian sớm nhất.

Với một ứng dụng có lưu trữ lượng rất lớn thông tin người dùng như PC-Covid thì bảo mật cũng luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu mà liên tục được hoàn thiện. Đây cũng được xem là một trong những rào cản lớn nhất của người dùng tiếp cận với một ứng dụng có tầm quốc gia như PC-Covid.

Ngay trong quá trình phát triển và triển khai, đã có hàng loạt đơn vị tham gia vào việc giám sát tính an toàn của PC-Covid, như: Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng (BTL86, Bộ Quốc phòng), Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam VNISA cùng cộng đồng doanh nghiệp công nghệ thông tin.

Mỗi khi ứng dụng chuẩn bị đưa ra bản cập nhật, bản thử nghiệm đều được đưa ra để kiểm định trước về tính năng cũng như độ bảo mật. Việc này được thực hiện không chỉ trên phiên bản PC-Covid đang hoạt động mà còn đi sâu vào trong mã nguồn của ứng dụng này. Tới thời điểm hiện tại, các đơn vị đều đảm bảo ứng dụng đã được xây dựng theo chuẩn, đảm bảo an toàn, phù hợp với đặc điểm phòng, chống dịch hiện nay.

Đáng chú ý, trước nỗi lo về việc lộ thông tin cá nhân thông qua mã QR trên PC-Covid, vấn đề này đã được giải quyết triệt để trong phiên bản mới. Theo đó, khi chọn chế độ ẩn thông tin cá nhân trên mã QR Code trong phần cài đặt, thông tin người dùng sẽ được mã hóa theo quy chuẩn. Muốn hiển thị lại thông tin cụ thể, người dùng chỉ cần chạm lại vào mã QR. Mã QR ở chế độ ẩn thông tin sẽ có viền vàng nhạt vòng quanh. Mã QR trong PC-Covid còn có thể phóng to trong vòng 30 giây để đọc/quét ở vị trí xa.

Thống nhất sử dụng PC-Covid là ứng dụng quét mã QR duy nhất

Cũng theo đại diện Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch Covid-19 quốc gia, bên cạnh ứng dụng PC-Covid, ứng dụng VN-eID do Bộ Công an quản lý, là ứng dụng phục vụ định danh người dân, xác thực người dân, là ứng dụng tồn tại lâu dài để phục vụ xã hội.

Ứng dụng VN-eID cũng được tích hợp một số chức năng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Hai ứng dụng VN-eID và PC-Covid hoạt động liên thông, chia sẻ dữ liệu thông suốt.

Trong đó, thống nhất sử dụng QR Code, cụ thể, người dân sẽ sử dụng mã QR trên thẻ Căn cước công dân, khi sử dụng trên ứng dụng di động thì thống nhất cách thức hiển thị mã QR theo Quyết định 1405/QĐ-BTTTT ngày 11/9/2021.

Các địa phương không phát triển thêm phần mềm ứng dụng phòng, chống dịch khác, thống nhất sử dụng chung ứng dụng phòng chống Covid-19 để thuận tiện nhất cho người dân.

Ông Đỗ Công Anh - Cục trưởng Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, đến nay, ứng dụng PC-Covid thống nhất sử dụng trên cả nước và là ứng dụng quét mã QR duy nhất. Ứng dụng trên đã giúp người dân cả nước sử dụng một ứng dụng quét mã QR và khai báo trong phòng chống dịch Covid-19.

Ứng dụng PC-Covid sẽ được liên thông để thực hiện đối soát, xác thực với bốn nguồn dữ liệu lớn, quan trọng như cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (do Bộ Công an quản lý); cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm (do Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam quản lý); cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêm chủng phòng ngừa Covid-19 (do Bộ Y tế quản lý) và cơ sở dữ liệu về xét nghiệm Covid-19./.