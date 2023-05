(TBTCO) - Theo thống kê, 5 tháng đầu năm 2023, Cục Hải quan Thanh Hoá đã thu nộp ngân sách nhà nước đạt 6.816,58 tỷ đồng, bằng 83% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 50,5% chỉ tiêu do Bộ Tài chính giao (13.500 tỷ đồng).

Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn (Cục Hải quan Thanh Hóa) kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu. Ảnh: Hải quan Thanh Hóa.

Theo Cục Hải quan Thanh Hóa, số thu từ dầu thô nhập khẩu đạt 5.450,31 tỷ đồng, chiếm 80% tổng thu ngân sách nhà nước và bằng 82% so với cùng kỳ năm 2022.

Số thu từ dầu thô giảm do giá dầu thô bình quân giảm 17,5 USD/thùng, mặt khác số chuyến tàu dầu được thông quan trong năm 2023 ít hơn 2 chuyến so với cùng kỳ năm 2022.

Nguồn thu từ các nhóm hàng hóa nhập khẩu khác là 1.244,52 tỷ đồng, đạt 86% so với cùng kỳ năm 2022. Nguồn thu này chủ yếu từ các nhóm hàng nhập khẩu phục vụ sản xuất của các dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn và tương đối ổn định, như: phế liệu sắt thép, than đá, phụ liệu lọc hóa dầu và dầu cọ tinh luyện.

Tuy nhiên, số thu từ máy móc, thiết bị năm 2023 chỉ đạt 28% so với cùng kỳ năm 2022 là nguyên nhân khiến tổng số thu từ các nhóm hàng hóa nhập khẩu khác (ngoài dầu thô) giảm 14% so với cùng kỳ. Số thu từ nguồn hàng hóa xuất khẩu khác nhìn chung không có biến động lớn và ảnh hưởng không đáng kể đến tổng thu ngân sách nhà nước.

Dự kiến đến hết tháng 5/2023, số thu ngân sách nhà nước ước đạt 7.222,5 tỷ đồng, đạt 53,5% chỉ tiêu do Bộ Tài chính giao.

Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu tính đến ngày 21/5/2023 đạt 4,68 tỷ USD, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 1,45 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 3,23 tỷ USD.

Kim ngạch các mặt hàng xuất khẩu như: hàng dệt may, da giày, chế phẩm lọc hóa dầu... đều giảm so với cùng kỳ do gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường xuất khẩu.

Kim ngạch mặt hàng than đá nhập khẩu tăng 328% do nhu cầu sản lượng than nhập khẩu phục vụ Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 tăng cao, song các mặt hàng nhập khẩu chủ chốt khác đều giảm so với cùng kỳ như: dầu thô (17%); nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi(27%); vải các loại, phụ liệu may (4%); máy móc, thiết bị (30%); linh kiện ô tô (84%)…