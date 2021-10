Thủ tướng Chính phủ kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại 3 tỉnh Phú Thọ, Sóc Trăng và Cà Mau

(TBTCO) - Tối muộn ngày 20/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã làm việc trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của 3 tỉnh Phú Thọ, Sóc Trăng, Cà Mau.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, điều chỉnh theo hướng Bộ Y tế chủ trì, chịu trách nhiệm đánh giá cấp độ dịch và chuyển cấp độ dịch của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo tiêu chuẩn, tiêu chí, điều kiện, quy trình chung, tạo sự thống nhất trên toàn quốc.

Cuộc làm việc nhằm kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch, đồng thời lắng nghe các ý kiến góp ý, phản hồi từ các địa phương về quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và hướng dẫn chuyên môn tạm thời theo Quyết định 4800 của Bộ Y tế.

Cùng tham dự cuộc làm việc có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long,.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo về tình hình dịch bệnh, các biện pháp đã triển khai, thực tiễn triển khai các quy định tạm thời, nêu một số kiến nghị, đề xuất và góp ý về Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế.

Theo báo cáo của các tỉnh, trong những ngày qua, mặc dù xuất hiện một số ổ dịch ngoài cộng đồng nhưng tình hình vẫn đang được kiểm soát. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, các tỉnh này đã tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, dựa vào 3 trụ cột gồm: Giãn cách, cách ly nhanh nhất, hẹp nhất và chặt nhất có thể để tránh lây lan ra diện rộng; xét nghiệm phải thần tốc, nhanh hơn tốc độ lây lan nhưng an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm để nhanh chóng phân loại, chăm sóc, điều trị F0 kịp thời; điều trị tích cực ngay từ xa, từ sớm, từ cơ sở để người bị nhiễm không chuyển bệnh nặng, góp phần giảm tử vong. Đồng thời, tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine cho người dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ luôn sẵn sàng lắng nghe, làm việc khi các tỉnh, thành phố có yêu cần trên tinh thần trao đổi cởi mở, cùng nhau tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Thủ tướng đề nghị các tỉnh Phú Thọ, Sóc Trăng, Cà Mau nhanh chóng kiểm soát các ổ dịch mới phát sinh, kiên trì thực hiện các biện pháp đã được chỉ đạo thống nhất từ Trung ương với 3 trụ cột chính.

Thủ tướng giao Bộ Y tế phối hợp, hỗ trợ tối đa cho các tỉnh về y tế. Trên cơ sở Nghị quyết 128 và hướng dẫn 4800, các địa phương cần đánh giá cấp độ dịch ở cơ sở trên phạm vi nhỏ nhất có thể để có các biện pháp y tế, hành chính phù hợp với từng cấp độ, từng địa bàn.

Thủ tướng nhấn mạnh, khi thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh vẫn phải tuân thủ nghiêm phương châm "5K + vaccine + điều trị + công nghệ và đề cao ý thức của Nhân dân" cùng các biện pháp khác.

Thủ tướng giao Bộ Y tế triển khai ngay một số nhiệm vụ:

Thứ nhất, khẩn trương tổ chức tập huấn cho các địa phương trên cả nước về Nghị quyết 128 và hướng dẫn 4800 để nâng cao nhận thức, thống nhất cách hiểu và cách làm trên toàn quốc; tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương. Đồng thời, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện, đây là việc chưa có tiền lệ cho nên cần vừa làm vừa kịp thời sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

Thứ hai, khẩn trương nghiên cứu, điều chỉnh theo hướng Bộ Y tế chủ trì, chịu trách nhiệm đánh giá cấp độ dịch và chuyển cấp độ dịch của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo tiêu chuẩn, tiêu chí, điều kiện, quy trình chung, tạo sự thống nhất trên toàn quốc, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, không để mỗi tỉnh tự đánh giá một kiểu.

Thứ ba, tập trung tăng cường năng lực y tế các cấp, nhất là năng lực điều trị ở cấp cơ sở để phân loại, điều trị từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở. Các xã, phường thuộc vùng cam, vùng đỏ phải thiết lập ngay trạm y tế lưu động để người bệnh được tiếp cận y tế nhanh nhất, sớm nhất, tránh quá tải tuyến trên.

Thứ tư, đẩy nhanh tiến độ bao phủ tiêm vaccine, ưu tiên cho những đối tượng nguy cơ cao, địa bàn đang có dịch và tổ chức tiêm khoa học, an toàn, hợp lý, hiệu quả. Xây dựng ngay kế hoạch sử dụng vaccine cụ thể trong thời gian tới và năm 2022, trong đó lưu ý loại vaccine phù hợp để tiêm mũi 2.

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa trong việc đưa đón người từ địa phương này sang địa phương khác, đảm bảo an toàn y tế, an ninh trật tự và an sinh xã hội cho người dân.

Thủ tướng cũng ghi nhận một số cách làm mới của các địa phương. Ví dụ, Cà Mau áp dụng mô hình nhiều hộ gia đình ở chung một nhà, dành một nhà riêng cho những người từ nơi khác về làm nơi cách ly. Các địa phương khác có thể nghiên cứu, tham khảo cách làm này, bởi việc cách ly tập trung dễ dẫn tới quá tải, gây lúng túng và không gian thoáng mát, tâm trạng thoải mái cũng giúp việc điều trị bệnh nhân hiệu quả hơn.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, kinh nghiệm vừa qua cho thấy, để triển khai các biện pháp nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch bệnh, thì phải huy động nguồn lực của nhiều địa phương để dồn cho một địa phương (một thôn có dịch thì cả xã dồn lực, một xã có dịch thì cả huyện dồn lực, thậm chí nhiều huyện cùng dồn lực nếu ổ dịch phức tạp, một huyện có dịch thì cả tỉnh phải dồn lực…).