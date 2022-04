Thừa Thiên Huế hỗ trợ chính sách thuế mới cho 4.500 doanh nghiệp

(TBTCO) - Trong quý I/2022, do hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp đã phục hồi, tăng trưởng gần 30% so với cùng kỳ, điều này đã giúp cho số thu ngân sách của Cục Hải quan Hà Nội tăng đến hơn 30% so với cùng kỳ năm 2021.