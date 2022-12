Thúc đẩy tín dụng hỗ trợ xuất khẩu nông sản cho Đồng bằng sông Cửu Long

(TBTCO) - Ngày 13/12/2022, tại Cần Thơ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với UBND TP. Cần Thơ tổ chức hội nghị “Giải pháp tín dụng thúc đẩy thu mua, tiêu thụ, xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)”.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc tổ chức hội nghị lần này nhằm mục tiêu trao đổi, chia sẻ kết quả đạt được của các doanh nghiệp trong khu vực, đồng thời nhận diện, tìm hiểu khó khăn, vướng mắc, nắm bắt nhu cầu vốn của doanh nghiệp và tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cả ngân hàng, doanh nghiệp.

Hội nghị do Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Bí thư Thành ủy Thành phố Cần Thơ Lê Quang Mạnh đồng chủ trì. Ảnh: S.B.V

Đến cuối tháng 11/2022, kết quả hoạt động ngân hàng tại khu vực ĐBSCL đạt các chỉ tiêu: Huy động vốn đạt 718.905 tỷ đồng, tăng 8,68% so với cuối năm 2021; dư nợ đạt 955.451 tỷ đồng, tăng 13,53% so với cuối 2021. Tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn luôn được các tổ chức tín dụng (TCTD) quan tâm đầu tư, với dư nợ đạt gần 540.000 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cuối năm 2021.

Về một số mặt hàng chủ lực, dư nợ ngành thủy sản đạt 112.455 tỷ đồng, tăng 16% và chiếm gần 54% dư nợ thủy sản toàn quốc (trong đó: dư nợ cho vay cá tra và tôm đạt 62.953 tỷ đồng, chiếm 56% dư nợ cho thủy sản của vùng).

Dư nợ ngành lúa gạo đạt 89.388 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cuối năm 2021 và chiếm gần 55% dư nợ lúa gạo toàn quốc; dư nợ ngành rau quả đạt 19.441 tỷ đồng và chiếm khoảng 21% dư nợ rau quả toàn quốc.

Phát biểu tại hội nghị, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng yêu cầu các TCTD tiếp tục tập trung nguồn vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh nhất là các lịnh vực ưu tiên như nông nghiệp nông thôn, phân bổ tín dụng hợp lý cho khu vực trọng điểm như ĐBSCL. Các ngân hàng đã tuyên bố các gói tín dụng ưu tiên phải trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ đúng như cam kết.