Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tiếp đà tăng trưởng Theo thông tin từ Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, 5 tháng đầu năm 2024, chỉ số toàn ngành sản xuất công nghiệp của thành phố tăng đều ở nhiều lĩnh vực. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 42,7%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,9%; sản xuất và phân phối điện tăng 11,2%; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 1,1%. Chỉ số sản xuất 4 ngành công nghiệp trọng điểm tính chung 5 tháng đầu năm 2024 tăng 4,5% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành hóa dược tăng 18,9%; ngành cơ khí tăng 1,2%; ngành chế biến lương thực, thực phẩm tăng 0,8%. Cùng với đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của thành phố tính chung 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 458.049 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 219.344 tỷ đồng, tăng 9,3%; một số nhóm có mức tăng cao so với cùng kỳ như nhóm đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 19,1%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 11,3%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 31,4%. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 51.110 tỷ đồng, tăng 8,7%, trong đó, ngành lưu trú tăng 49,9% và ngành dịch vụ ăn uống tăng 3,8%... Các chuyên gia kinh tế cho rằng, các chỉ số trên là chỉ dấu rõ nét về khả năng phục hồi kinh tế nhanh, tiếp đà tăng trưởng của thành phố kể từ sau đại dịch Covid - 19 đến nay.