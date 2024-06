Tín dụng kỳ vọng tăng tốc, nhưng sẽ khó bùng nổ

PGS.TS NGUYỄN HỮU HUÂN - TRƯỞNG BỘ MÔN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH (ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH): Dòng vốn tín dụng đang được định hướng tốt Tôi cho rằng tín dụng giai đoạn nửa cuối năm 2024 sẽ cải thiện hơn so với nửa đầu năm nhờ vào các dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế, nhưng khó có thể đạt 15% như mục tiêu. Về dòng chảy tín dụng, hiện nay tín dụng đang được định hướng tốt chảy vào sản xuất nhiều và đó là yếu tố tích cực, vì mục tiêu cuối cùng là hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Do vậy, dòng vốn được điều hướng tốt, hạn chế các kênh đầu cơ có thể khiến cho con số tăng trưởng không thực sự cao về mặt số liệu, nhưng đó là yếu tố bền vững, góp phần ổn định kinh tế. Về bối cảnh kinh tế chung, nền kinh tế cũng vẫn còn nhiều khó khăn, nên sự phục hồi đang diễn ra, nhưng có thể chưa đạt tốc độ phục hồi như kỳ vọng. Điều này xuất phát từ nhiều lý do, trong đó có yếu tố lãi suất của Mỹ vẫn neo ở mức cao chứ chưa giảm sớm như kỳ vọng trước đây, các yếu tố xung đột địa chính trị trên thế giới vẫn còn diễn ra… Theo đó, với bối cảnh thực tế của nền kinh tế trong và ngoài nước như trên, tăng trưởng tín dụng cũng chỉ cần ở mức độ phù hợp, vì thực chất không nhất thiết phải “kích” cho tín dụng tăng trưởng cao hơn quá nhiều so với tăng trưởng kinh tế. ÔNG PHẠM NHƯ ÁNH - TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI (MB): Các ngân hàng đặt kỳ vọng nhiều vào sức hấp thụ của nền kinh tế Dự kiến đến hết tháng 6/2024, MB có thể sẽ tăng trưởng được 6 - 6,5%. Với mục tiêu năm nay tăng trưởng khoảng 15,5%, chúng tôi cần đạt khoảng 8% nữa trong 6 tháng cuối năm. Chúng tôi dự kiến sẽ hoàn thành mục tiêu vào đầu, hoặc giữa quý IV/2024. Khi đặt ra mục tiêu tăng trưởng tín dụng, điều mà MB và các ngân hàng kỳ vọng nhất là sức hấp thụ của nền kinh tế. Ngoài sức hấp thụ của nền kinh tế, hiện nay các ngân hàng đều có các giải pháp tổng hợp, không có giải pháp duy nhất nào để đảm bảo tăng trưởng tín dụng và hấp thụ thị trường. Đến nay, các ngân hàng cũng đã giảm lãi suất thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây và với lãi suất hấp dẫn, kỳ vọng cầu sẽ tăng. Đồng thời, các ngân hàng tiếp tục tiết giảm chi phí để giải quyết vấn đề lãi suất. Vấn đề thứ hai là về các thủ tục, các ngân hàng cũng tiếp tục tinh chỉnh các quy trình thủ tục. Đặc biệt, MB sẽ dựa vào nền tảng ứng dụng số cho khách hàng, tập trung cải tiến quy trình để mang đến cho khách hàng các trải nghiệm tự động hóa trên các ứng dụng số. Ngoài ra, các luật mới sau khi chính thức có hiệu lực sẽ có tác động rất lớn đến khách hàng, do đó, chúng tôi cần tinh chỉnh các quy trình, sản phẩm theo luật và các thông tư, nghị định hướng dẫn để tháo gỡ các điểm nghẽn, điểm khó.