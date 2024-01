Tổ vay vốn - cầu nối gắn kết giữa Agribank và khách hàng

Cho vay qua tổ vay vốn chiếm tỷ lệ 18,3% dư nợ khách hàng cá nhân Tính đến 31/12/2023, số liệu cho vay qua tổ vay vốn, điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng tại Agribank đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, cho vay qua tổ vay vốn: dư nợ cho vay đạt 206.343 tỷ đồng (với 1.212.139 thành viên, chiếm 40,1% số khách hàng cá nhân vay vốn, với 63.160 tổ vay vốn), tăng 12.805 tỷ đồng (6,6%) so với đầu năm, chiếm tỷ lệ 18,3% dư nợ khách hàng cá nhân, tỷ lệ nợ xấu 0,5%. Trong đó: Dư nợ cho vay qua Hội Nông dân đạt 84.065 tỷ đồng (564.017 thành viên và 24.994 tổ), tăng 6.585 tỷ đồng (+8,5%) so với đầu năm. Dư nợ cho vay qua Hội Phụ nữ đạt 31.573 tỷ đồng (216.441 thành viên và 10.675 tổ), tăng 3.095 tỷ đồng (+10,9%) so với đầu năm. Cho vay qua điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng: có 65 chi nhánh triển khai với 29.734 phiên giao dịch, 2.722.590 lượt khách hàng với 2.392.551 bút toán, giải ngân 11.084 tỷ đồng, thu nợ 12.970 tỷ đồng, huy động tiết kiệm 8.432 tỷ đồng, chuyển tiền 7.815 tỷ đồng. Ngoài ra, các điểm giao dịch lưu động đã thực hiện một số nghiệp vụ khác như: chi trả kiều hối, mở tài khoản, nộp/rút tiền tài khoản phát hành thẻ, nộp ngân sách nhà nước, bán bảo hiểm, trả tiền điện nước…/.