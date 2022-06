TP. Hồ Chí Minh: 5 tháng đầu năm, tín dụng tăng trưởng mạnh

Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, mức tăng trưởng tín dụng trên địa bàn thành phố trong 5 tháng đầu năm tăng khá cao so với cùng kỳ, ước đạt khoảng 3.074.000 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cuối năm 2021.

Ảnh: Minh họa

Mức tăng trên tiếp tục khẳng định sự phục hồi của nền kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại bình thường và các chỉ báo vĩ mô ổn định là động lực quan trọng giúp TP. Hồ Chí Minh ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng cao so với cùng kỳ.

Tốc độ tăng trưởng này cao hơn nhiều so với 3 năm gần nhất. Cụ thể cùng kỳ năm ngoái tốc độ tăng là 4,76%, còn cùng kỳ năm 2020 là 1,75% và năm 2019 là 6,47%.

Để duy trì đà tăng trưởng tín dụng, TP. Hồ Chí Minh cũng đang triển khai các chương trình hỗ trợ tín dụng, chẳng hạn như cho vay ngắn hạn bằng tiền đồng với 5 nhóm ngành ưu tiên là xuất khẩu, nông nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghệ hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Ngoài ra còn có các chương trình cho vay bình ổn thị trường, cho vay kích cầu đầu tư,… Riêng chương trình cho vay khu công nghiệp, khu chế xuất tiếp tục duy trì tốc độ tăng cao đến 27,1% so với cuối năm 2021.

Đại diện NHNN chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đánh giá, một số nhóm ngành lĩnh vực phục hồi nhanh giúp tạo dòng tiền, đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn. Không chỉ có địa bàn TP. Hồ Chí Minh mà tín dụng cả nước cũng tăng tốc mạnh.

Theo số liệu từ NHNN, tính đến ngày 25/5, tín dụng hệ thống tăng 7,75% so với cuối năm 2021. Theo Công ty chứng khoán SSI, mức tăng trưởng này tương đương tăng 16,5% so với cùng kỳ, và tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại hội nghị triển khai Nghị định 31/2022/NĐ-CP về gói hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp cuối tháng 5 vừa qua, đại diện các ngân hàng cho biết nhu cầu tín dụng của doanh nghiệp đang tăng lên rất nhanh sau hai năm dịch bệnh, đồng thời đề xuất cơ quan quản lý nới thêm room tăng trưởng./.