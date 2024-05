TP Hồ Chí Minh: Tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng tăng 8,3%

(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thống kê TP.Hồ Chí Minh, tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố ước tính đến 31/5/2024 đạt 3.522,8 nghìn tỷ đồng, tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 8,3% so với cùng kỳ dư nợ tăng 9,8% so với cùng kỳ.

Ảnh minh họa

Trong đó, vốn huy động bằng VNĐ ước đạt 3.212 nghìn tỷ đồng, chiếm 91,2% tổng vốn huy động, tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 7,2% so với cùng kỳ. Vốn huy động bằng ngoại tệ ước đạt 310,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 8,8% tổng vốn huy động, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 20,9% so với cùng kỳ.

Cùng thời điểm, tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố ước tính đến 31/5/2024 đạt 3.608,6 nghìn tỷ đồng, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 9,8% so với cùng kỳ.

Dư nợ ngắn hạn ước đạt 1.717 nghìn tỷ đồng, chiếm 47,6% tổng dư nợ tín dụng, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 12,6% so với cùng kỳ. Dư nợ trung hạn, dài hạn ước đạt 1.891,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 52,4% tổng dư nợ, tăng 0,7% so với tháng trước và tăng 7,4% so với cùng kỳ.

Theo phân tích của Cục Thống kê thành phố, đến cuối tháng 4 năm 2024, lãi suất huy động bằng VNĐ tại các Ngân hàng Thương mại có diễn biến giảm nhẹ, nhưng đến 15/5/2024 một số ngân hàng điều chỉnh tăng 0,05% - 0,1%/năm đối với kỳ hạn ngắn hạn. Lãi suất cho vay bằng VNĐ cuối tháng 4 được điều chỉnh tăng 0,2% - 0,4%/năm đối kỳ ngắn hạn và giảm 0,2%/năm đối với kỳ trung, dài hạn./.