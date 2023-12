Tỷ giá hôm nay (12/12): Đồng USD tăng mạnh trên thị trường tự do

(TBTCO) - Đầu phiên giao dịch ngày 12/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam ở mức 23.932 VND/USD, giảm 19 VND/USD. Trên thị trường thế giới Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), ở mức 104,08 điểm – tăng 0,07% so với giao dịch ngày 11/12.

Ảnh minh họa.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra, hiện ở mức: 23.400 VND/USD - 25.078 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra, hiện ở mức: 24.486 VND/Euro – 27.064 VND/Euro.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng mạnh chiều bán ra so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 6 giờ 50 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24.722 – 24.772 VND/USD, tăng mạnh 47 VND/USD chiều mua vào và tăng 57 VND/USD chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,030 VND 24,400 VND Vietinbank 24,005 VND 24,465 VND BIDV 24,100 VND 24,400 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,402.62 VND 26,797.51 VND Vietinbank 25,249 VND 26,549 VND BIDV 25,618 VND 26,802 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 161.05 VND 170.48 VND Vietinbank 161.75 VND 171.45 VND BIDV 161.96 VND 170.5 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD tăng nhẹ vào phiên giao dịch vừa qua, trước thềm dữ liệu lạm phát của Mỹ sẽ được công bố hôm nay ngày 12/12, theo sau là cuộc họp chính sách quan trọng của Ngân hàng Trung ương Mỹ.

Trong khi đó, đồng Yen Nhật suy yếu so với đồng USD vào phiên giao dịch vừa qua, khi các nhà đầu tư kỳ vọng về chính sách tiền tệ ít ôn hòa hơn, trước thềm dữ liệu lạm phát của Mỹ và 3 cuộc họp lớn của các ngân hàng trung ương. Đồng USD có thời điểm chạm mốc 146,58 JPY/USD và chốt phiên giao dịch ở mức 146,14 JPY /USD, tăng 0,85%.

Ở một diễn biến khác, đồng Euro không đổi, hiện ở mức 1,0762 USD, trong khi đó, đồng Bảng Anh tăng 0,06%, đạt mức 1,2555 USD, sau khi chạm mức thấp nhất trong 15 ngày là 1,2504 USD vào cuối tuần trước.