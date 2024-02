(TBTCO) - Ngày 14/2, USD trong nước tiếp tục đứng giá trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,68%, hiện ở mức 104,88 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay, 14/2: Đồng USD tăng dựng đứng, đạt đỉnh 3 tháng. Ảnh: TL

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 - 25,101 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,112 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 23,400 VND/USD - 25,103 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 24,492 VND/Euro - 27,071 VND/Euro.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24,878 - 24,998 VND/USD tăng 36 VND ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch ngày 13/2.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,200 VND 24,570 VND Vietinbank 24,195 VND 24,615 VND BIDV 24, 285 VND 24, 595 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,508 VND 26,086 VND Vietinbank 25,493 VND 26,993 VND BIDV 25,822 VND 27,024 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 159.44 VND 169.87 VND Vietinbank 159.41 VND 169.11 VND BIDV 161.23 VND 169.78 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi dữ liệu mới công bố cho thấy, lạm phát tại Mỹ tăng cao hơn dự kiến trong tháng 1, củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì lãi suất ổn định trong tháng 3.

Đồng bạc xanh cũng lần đầu tiên vượt qua mức 150 Yen kể từ tháng 11 sau dữ liệu này.

Đồng bạc xanh theo đó đã tăng lên 150,88 Yen, mức cao nhất trong 3 tháng. Đồng Yen Nhật đã giảm hơn 6% so với đồng USD trong năm nay và hiện đang chịu áp lực dai dẳng khi các nhà đầu tư giảm kỳ vọng về quy mô và tốc độ nới lỏng chính sách của Fed.

Chỉ số DXY chuyển biến tích cực sau dữ liệu lạm phát, chạm mức cao nhất trong 3 tháng là 104,95.

Ở một diễn biến ngược lại, đồng Euro giảm 0,6% xuống 1,0707 USD, sau khi giảm xuống 1,0700 USD trước đó, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 11./.