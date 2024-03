(TBTCO) - Sáng 15/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam giữ ở mức 23,967 VND/USD – tăng 10 VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index ở mức ở mức 103,39 điểm – tăng 0,59% so với giao dịch ngày 14/3.

Ngày 15/3: Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ. Ảnh tư liệu.

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 – 25,115 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,115 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD –25,115 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24,929 VND/Euro – 27,554 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt động thái điều chỉnh tăng tại các ngân hàng thương mại (NHTM). Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,500 và mức bán ra là 24,870, tăng 50 VND so với phiên giao dịch ngày 14/3. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.300 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng cả 2 chiều mua –bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25,496 – 25,576 VND/USD tăng 164 VND ở cả 2 chiều mua và bán ra so với phiên giao dịch ngày 14/3.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,500 VND 24,870 VND Vietinbank 24,440 VND 24,900 VND BIDV 24,545 VND 24,855 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,336 VND 27,781 VND Vietinbank 26,084 VND 27,584 VND BIDV 26,518 VND 27,757 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 161.99 VND 171.46 VND Vietinbank 162.63 VND 172.33 VND BIDV 162.66 VND 171.37 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 103,39 điểm – tăng 0,59% so với giao dịch ngày 14/3.

Chỉ số Đô la (DXY) thước đo đồng tiền này so với 6 đồng tiền chính, đã tăng 3/4 phiên gần đây. Lần cuối cùng nó tăng 0,59% ở mức 103,39. Trong tuần, chỉ số này tăng 0,6%, đạt mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ giữa tháng 1.

Đồng USD cuối cùng đã tăng 0,4% so với đồng Yen ở mức 148,29 Yen, trong khi đồng Euro vẫn thấp hơn so với đơn vị Nhật Bản, giảm 0,3% ở mức 161,35.

Tính bằng các loại tiền tệ khác, đồng Euro giảm 0,6% xuống 1,0884 USD. Đồng Bảng Anh cũng giảm so với đồng USD, giảm 0,4% xuống 1,2745 USD./.