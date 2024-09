Tỷ giá hôm nay (16/9): Đồng USD “giậm chân tại chỗ” trên toàn thị trường

(TBTCO) - Sáng 16/9, tỷ giá trung tâm đồng Việt Nam với USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 24.172 đồng. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mức 101,11 điểm.

Tỷ giá hôm nay 16/9: Đồng USD sẽ tiếp tục "giậm chân tại chỗ"? Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.330 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.330 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD –25.330 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM hiện ở mức. Cụ thể, Vietcombank có mức 24.360 - 24.750 VND/USD chiều mua vào - bán ra . Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.330 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24.360 VND 24.730 VND Vietinbank 24.220 VND 24.720 VND BIDV 24.375 VND 24.715 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 25.454 VND – 28.133 VND.

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 26.526 VND 27.982 VND Vietinbank 26.360 VND 27.860 VND BIDV 26.725 VND 27.941 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 162 VND – 180 VND.

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 168,91 VND 178,78 VND Vietinbank 170,18 VND 179,88 VND BIDV 170,33 VND 177,95 VND

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay giảm mạnh ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 30 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 24.930 - 25.030 VND, giảm 2 VND ở chiều mua - bán so với ngày 14/9.

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 101,11 điểm.

Chỉ số DXY vẫn duy trì trong phạm vi hẹp trong suốt tuần trước. Theo đó, chỉ số này đã ổn định và dao động trong ba tuần qua. Điều này cho thấy rõ ràng rằng thị trường đang chờ đợi kết quả cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần này.

Hiện bức tranh tương lai vẫn chưa rõ ràng đối với chỉ số DXY. Chỉ số này có phạm vi giao dịch trong khoảng 100,5-102. Chỉ số này cần có biến động đột phá ở cả hai đầu của mốc 100,5 và 102 để xác định động thái tiếp theo một cách rõ ràng hơn.

Sự phá vỡ dưới mốc 100,5 có thể đưa chỉ số xuống vùng 100-99,50. Mặt khác, việc tăng vượt mốc 102 và sau đó tăng lên trên mốc 102,25 sẽ đem lại xu hướng tăng giá. Điều đó có thể mở đường cho chỉ số DXY quay trở lại mức 104-105 trong những tháng tới./.