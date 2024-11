(TBTCO) - Sáng 19/11, tỷ giá trung tâm đồng Việt Nam với USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 24.288 VND/USD, giảm 10 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 106,22 điểm, giảm 0,47%.

Đồng USD tiếp đà giảm từ cuối tuần trước trong phiên giao dịch vừa qua. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 - 25.450 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 - 25.450 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD - 25.450 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM điều chỉnh trái chiều tại 2 chiều mua - bán. Cụ thể, Vietcombank có mức 25.170 - 25.502 VND/USD tăng 10 VND ở chiều mua nhưng giảm 10 VND chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.170 VND 25.502 VND Vietinbank 25.231 VND 25.502 VND BIDV 25.200 VND 25.502 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 24.325 VND – 26.886 VND.

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 26.087 VND 27.518 VND Vietinbank 26.360 VND 27.560 VND BIDV 26.290 VND 27.441 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 150 VND – 165 VND.

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 158,81 VND 168,04 VND Vietinbank 160,37 VND 168,12 VND BIDV 160,65 VND 168,01 VND

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay điều chỉnh tăng – giảm trái chiều ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 30 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 25.661 - 25.781 VND, giảm 9 VND ở chiều mua – tăng 11 VND chiều bán so với ngày 18/10.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 106,22 điểm, giảm 0,47%.

Đồng USD tiếp đà giảm từ cuối tuần trước trong phiên giao dịch vừa qua, trong khi đồng EUR tăng 0,54%, đạt mức 1,0598 USD.

Chỉ số DXY đã đạt mức cao nhất trong hơn một năm vào tuần trước là 107,07, do kỳ vọng chiến thắng của ông Donald Trump có thể dẫn đến mức thuế quan cao hơn và có khả năng thúc đẩy lạm phát, điều này sẽ làm chậm lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Ở một diễn biến ngược lại, đồng USD tăng so với đồng Yên Nhật vào phiên giao dịch vừa qua, tiếp tục đà tăng gần đây, sau khi quan chức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) báo hiệu rằng chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục thắt chặt, nhưng vẫn mơ hồ về thời điểm tăng lãi suất.

Đồng USD tăng 0,17%, đạt mức 154,6 Yên. Đồng bạc xanh vào cuối tuần trước đã phá vỡ mức tăng 4 phiên so với đồng tiền Nhật Bản, sau khi Bộ trưởng Tài chính Katsunobu Kato cảnh báo rằng chính quyền sẽ hành động để chống lại các động thái quá mức trên thị trường tiền tệ.

Đồng Bảng Anh tăng 0,47% trong phiên giao dịch vừa qua, đạt mức 1,2674 USD, sau khi giảm 2,4% vào tuần trước, mức giảm tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 2/2023./.