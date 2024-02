Tỷ giá hôm nay (20/2): Đồng USD tăng – giảm trái chiều

(TBTCO) - Ngày 20/2, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam tăng 8 VND, hiện ở mức 23,979 VND/USD. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index giảm 0,04%, xuống mốc 104,24.

Tỷ giá hôm nay (20/2): Đồng USD tăng nhẹ tại các ngân hàng thương mại. Ảnh: TL

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 – 25,124 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,119 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD – 25,127 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24,555 VND/Euro – 27,139 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt động thái điều chỉnh tăng tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,330 và mức bán ra là 24,700, tăng 20 VND so với phiên giao dịch ngày 19/2. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.300 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay giảm cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25,011 – 25,071 VND/USD giảm 114 VND ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch ngày 19/2.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,330 VND 24,680 VND Vietinbank 24,325 VND 24,745 VND BIDV 24, 380 VND 24, 690 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,777 VND 27,192 VND Vietinbank 25,796 VND 27,086 VND BIDV 26,032 VND 27,169 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 158.62 VND 167.59 VND Vietinbank 159.23 VND 168.93 VND BIDV 159.71 VND 168.14 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD gần như không đổi vào phiên giao dịch đầu tuần, sau khi tăng tuần thứ 5 liên tiếp sau dữ liệu lạm phát, trong khi đồng Yen giao dịch gần mức tâm lý quan trọng 150.

Thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Ngày Tổng thống (22/2), với khối lượng giao dịch có thể sẽ thấp trong suốt cả ngày.

Đồng USD giảm 0,1% so với đồng Yen Nhật vào phiên giao dịch vừa qua, đưa nó xuống mức 150,08 Yen.

Tuy nhiên, đồng USD vẫn tăng khoảng 6% so với đồng Yen Nhật trong năm nay do Nhật Bản vẫn duy trì chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo. Điều đó đã tạo ra khoảng cách lớn giữa lãi suất trái phiếu hai nước, từ đó làm tăng sức hấp dẫn của đồng USD.

Trong khi đó, đồng Euro đã giảm 0,12%, xuống mức 1,0763 USD, sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng là 1,0695 USD vào tuần trước. Đồng Bảng Anh không đổi ở mức 1,2595 USD./.