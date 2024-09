(TBTCO) - Sáng 23/9, tỷ giá trung tâm đồng Việt Nam với USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 24.148 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 100,74.

Tỷ giá USD hôm nay 23/9/2024: Đồng USD tiếp tục giao dịch hạn chế trong phạm vi hiện tại. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.305 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.305 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD –25.305 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay giảm trở lại tại các NHTM hiện ở mức. Cụ thể, Vietcombank có mức 24.370 - 24.740 VND/USD chiều mua vào - bán ra. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.305 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24.370 VND 24.740 VND Vietinbank 24.270 VND 24.770 VND BIDV 24.440 VND 24.740 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 25.603 VND – 28.298 VND.

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 26.712 VND 28.178 VND Vietinbank 26.549 VND 28.049 VND BIDV 26.939 VND 28.116 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 161 VND – 178 VND.

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 165,11 VND 174,72 VND Vietinbank 166,34 VND 176,04 VND BIDV 167,48 VND 174,97 VND

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 30 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 24.900 - 25.000 VND, tăng 39 VND ở cả 2 chiều mua - bán so với ngày 21/9.

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 100,74 điểm.

Ngoại trừ những biến động trên thị trường sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày 18/9, chỉ số DXY nhìn chung vẫn ổn định trong phạm vi tuần trước. Fed đã giảm lãi suất 50 điểm cơ bản (bps) vào tuần trước xuống còn 4,75 - 5 %. Dự báo kinh tế được công bố trong cuộc họp này đã giữ nguyên khả năng Fed sẽ cắt giảm thêm 50 bps nữa trong thời gian còn lại của năm nay.

Quan điểm ngắn hạn đối với chỉ số DXY hiện vẫn chưa rõ ràng. Chỉ số này đã mắc kẹt trong phạm vi 100,2 - 102 trong vài tuần qua. Phạm vi giao dịch này có thể được mở rộng một chút lên khoảng 100 - 102,25. Một sự đột phá ở cả hai mốc 100 hay 102,25 sẽ xác định động thái tiếp theo của chỉ số này.

Việc chỉ số DXY tăng vượt mốc 102,25 sẽ xác lập xu hướng tăng giá. Nó có thể đưa chỉ số DXY tăng lên vùng 103-104. Mặt khác, một sự phá vỡ dưới mốc 100 sẽ đem lại xu hướng giảm giá xuống vùng 99-98.

Trong khi đó, chỉ số EUR/USD dao động trong phạm vi 1,1 - 1,12 trong vài tuần qua. Trên biểu đồ, xu hướng là đang tăng. Do đó, có thể thấy khả năng cao là đồng EUR sẽ phá vỡ mốc 1,12 trong những ngày tới, có thể đưa đồng EUR tăng lên mức một EUR ăn khoảng 1,13 - 1,14 USD.

Ngược lại, chỉ có sự giảm mạnh dưới mốc 1,1 mới có thể khiến triển vọng trở nên tiêu cực, có thể kéo chỉ số EUR/USD xuống vùng 1,09 - 1,08 một lần nữa. Nhưng khả năng giảm như vậy ít có khả năng xảy ra hơn.

Đồng EUR tăng giá cho thấy khả năng chỉ số DXY giảm xuống dưới mốc 100 trong tương lai là rất cao.

Đồng USD giảm 0,08%, xuống mốc 0,847 so với đồng Franc Thụy Sĩ và giảm 0,34% xuống mốc 7,07 so với đồng Nhân dân tệ.

Đồng Bảng Anh đạt mức cao nhất kể từ tháng 3/2022 so với đồng USD, sau khi Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) của Ngân hàng Anh bỏ phiếu để giữ nguyên lãi suất. Đồng Bảng Anh tăng 0,5% so với đồng bạc xanh ở mức 1,3278 USD, sau khi đạt mức cao nhất là 1,3314 USD./.