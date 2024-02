(TBTCO) - Đầu phiên giao dịch sáng 5/2, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23,959 VND. Thị trường tự do tiếp tục tăng mạnh ngay đầu phiên so với phiên trước. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index giữ mức 103,96.

Ảnh minh họa.

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 – 25,108 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,108 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD – 25,106 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24,748 VND/Euro – 27,353 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt động thái điều chỉnh giảm tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,130 và mức bán ra là 24,500, giảm 80 VND so với phiên giao dịch ngày 2/2. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23,400 – 25,300 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24,900– 24,847 VND/USD tăng 23 VND ở chiều mua và tăng 103 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 3/2.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,130 VND 24,500 VND Vietinbank 24,095 VND 24,555 VND BIDV 24, 245 VND 24, 555 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,777 VND 27,193 VND Vietinbank 25,402 VND 26,902 VND BIDV 25,849 VND 27,053 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 160.92 VND 170.32 VND Vietinbank 159.84 VND 169.54 VND BIDV 162.28 VND 170.89 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD, được đo bằng chỉ số DXY, đã tăng cao hơn vào thứ Sáu sau khi báo cáo việc làm của Hoa Kỳ tiết lộ rằng các nhà tuyển dụng Hoa Kỳ đã bổ sung thêm 353.000 công nhân trong tháng 1, gần gấp đôi ước tính đồng thuận của Phố Wall .

Đồng Euro đã giảm mạnh sau khi chạm mốc 1,09 vào tuần trước. Mức hỗ trợ rất quan trọng đối với chỉ số EUR/USD là 1,0750. Nếu đồng Euro cố gắng duy trì trên mức hỗ trợ này và phục hồi trở lại thì nó có thể tăng trở lại mốc 1,09. Trong trường hợp đó, đồng Euro có thể duy trì trong phạm vi 1,0750-1,09.

Ngược lại, việc phá vỡ dưới mức 1,0750 sẽ là dấu hiệu giảm giá, có thể kéo đồng tiền này xuống mức 1,06./.