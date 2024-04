(TBTCO) - Sáng 6/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 24,038 VND/USD. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index ở mức 104,29 điểm, tăng 0,16 % so với giao dịch ngày 5/4.

Tỷ giá USD hôm nay, 6/4/2024: Đồng USD phục hồi nhẹ trở lại. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 - 25,189 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,189 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD - 25,189 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24,750 VND/Euro - 27,355 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng - giảm nhẹ ở cả 2 chiều mua - bán. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,750 và mức bán ra là 25,120 tăng 10 VND ở chiều mua vào và giảm 10 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 5/4. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23,400 - 25,300 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay giảm so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25,407 - 25,487 VND/USD giảm 32 VND ở chiều mua vào và 12 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 5/4.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,750 VND 25,120 VND Vietinbank 24,705 VND 25,165 VND BIDV 24,810 VND 25,120 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,316 VND 27,759 VND Vietinbank 26,209 VND 27,709 VND BIDV 26,532 VND 27,768 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 160.06 VND 169.41 VND Vietinbank 160.75 VND 170.45 VND BIDV 160.73 VND 169.29 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 104,29 điểm, tăng 0,16 % so với giao dịch ngày 5/4.

Chỉ số DXY đã có thời điểm tăng lên mốc 104,69 trong phiên giao dịch vừa qua. Chỉ số này đã trải qua một tuần đầy biến động, giảm từ mức cao nhất trong 5 tháng xuống mức thấp nhất trong 2 tuần, sau khi tốc độ tăng trưởng dịch vụ của Mỹ bất ngờ chậm lại, hỗ trợ kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed.

So với đồng USD, đồng Yen Nhật suy yếu 0,14%, xuống mức 151,540. Cựu quan chức tiền tệ hàng đầu Nhật Bản Tatsuo Yamazaki cho biết hôm 4/4 rằng, các nhà chức trách Nhật Bản đang nỗ lực chống lại sự suy yếu quá mức của đồng tiền và có thể sẽ can thiệp để mua đồng yên nếu nó phá vỡ mức dưới 152 Yen/USD. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki hôm 5/4 đã nhắc lại quyết tâm của chính phủ trong việc đưa ra hành động kịp thời trước sự sụt giảm mạnh của đồng Yen.

Ở một diễn biến khác, đồng Euro không đổi ở mức 1,0837, trong khi đồng Bảng Anh giảm 0,04%, xuống mốc 1,264./.